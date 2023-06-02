Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
После падения глыбы льда на ребенка было возбуждено дело в отношении работницы, которая не соблюдала правила безопасности в процессе эксплуатации многоквартирного дома на улице Б. Хмельницкого, 4 в Новосибирске.
Женщина работала специалистом по обслуживанию жилых зданий, но не приняла необходимых мер для предотвращения падения наледи с крыши, что привело к серьезной травме 8-летнего ребенка.
Пострадавший получил черепно-мозговую травму 22 декабря 2022 года. В настоящее время уголовное дело по факту этого происшествия находится на рассмотрении в Калининском районном суде.