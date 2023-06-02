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На 8-летнего мальчика рухнула глыба в Новосибирске — нашли ответственных

2 июня 2023, 02:15
Фото: 1MI
Мальчик получил тяжкий вред здоровью

В Новосибирске в суд поступило дело о падении глыбы льда на голову 8-летнего ребенка

В декабре прошлого года на мальчика рухнула глыба льда с крыши здания, теперь уголовное дело рассмотрит суд в Новосибирске.

После падения глыбы льда на ребенка было возбуждено дело в отношении работницы, которая не соблюдала правила безопасности в процессе эксплуатации многоквартирного дома на улице Б. Хмельницкого, 4 в Новосибирске.

Женщина работала специалистом по обслуживанию жилых зданий, но не приняла необходимых мер для предотвращения падения наледи с крыши, что привело к серьезной травме 8-летнего ребенка.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму 22 декабря 2022 года. В настоящее время уголовное дело по факту этого происшествия находится на рассмотрении в Калининском районном суде.

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#Эмилия Губарева#Суд#18+#Дети#Уголовное дело#Общество#Новосибирск
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