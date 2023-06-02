Новая туристическая зона возле старейшего села появятся в Новосибирской области

Субсидии на сумму 44,9 млн рублей муниципальным образованиям предоставляются в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие туризма в Новосибирской области». Для участия в конкурсе туристических проектов в министерство экономического развития Новосибирской области поступило 26 заявок от 23 муниципальных образований, в конкурсном отборе были поддержаны 7 заявок.



«В нынешних условиях особенно важно поддержать сферу туризма для создания новой инфраструктуры и объектов отдыха. В Новосибирской области реализуются меры региональной господдержки, за счет которых районы области могут создать новые точки притяжения, повысить конкурентоспособность туристских продуктов, а также увеличить количество новых рабочих мест и привлечь в сферу туризма частные инвестиции», — отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.



Так, поддержку получил проект создания туристско-информационной экотропы в Маслянинском районе «Суенга. Легенды и были древней земли» на месте слияния рек Бердь и Суенга возле старейшего села Новосибирской области, основанного в 1644 году. На средства господдержки будет создана туристическая зона на границе с Алтайским краем в Черепановском районе. Прибрежную территорию реки Нижний Сузун при Екатерининской площади в Сузунском районе также обустроят на средства субсидии.



В число победителей конкурса вошел также Ордынский район: будет реконструирована входная зона Парка культуры и отдыха «Луневка». Средства будут выделены Краснозерскому району на Музейно-туристический проект «Краснозёрье: Наследие. Традиции. Современность» Петропавловского краеведческого музея им. Н. М. Бахмацкого, который расположен в селе Петропавловка. Поддержку получит «Историко-краеведческий музей им. Н. Я. Савченко» — центр краеведения и туризма» Татарского района.



Субсидии муниципальным образованиям могут быть направлены также на разработку документации. Убинский район получит финансирование для разработки проектно-сметной документации по объекту «Рямовой островок»: по проекту к 2024 году в селе Убинское рядом с центральной библиотекой появится туристический объект, символизирующий рям — многолетний лес на верховом болоте.