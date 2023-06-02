Три квартиры вспыхнули в доме на улице Краузе в Новосибирске

Утром 2 июня произошел пожар в доме на улице Краузе, где загорелись три квартиры на 15, 16 и 17 этажах. По информации, полученной из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», пожарным пришлось добираться до места возгорания пешком в связи с тем, что двор был заставлен автомобилями.