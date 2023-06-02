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Три квартиры вспыхнули в доме на улице Краузе в Новосибирске

2 июня 2023, 01:33
Фото: ГУ МЧС НСО
Пострадавших нет

В Новосибирске в доме на улице Краузе загорелись три квартиры

Сегодня утром произошел пожар в 17-этажном доме на улице Краузе, расположенном в Калининском районе Новосибирска, о чем сообщают в ГУ МЧС региона.

Утром 2 июня произошел пожар в доме на улице Краузе, где загорелись три квартиры на 15, 16 и 17 этажах. По информации, полученной из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», пожарным пришлось добираться до места возгорания пешком в связи с тем, что двор был заставлен автомобилями.

Для быстрого ликвидирования возгорания привлекли 8 единиц техники и 24 специалиста пожарной службы. Пострадавших нет, люди эвакуировались самостоятельно. Огонь повредил балкон квартиры и мебель на кухне на 15-м этаже. На 16-м этаже зачернелся балкон и закоптилась квартира, а на 17-м этаже горел балкон, и закоптились кухня с комнатой.

К месту происшествия также привлекли 50-метровый подъёмник для более эффективного проведения работ. Пожар начался в 5:39, а потушили открытое горение в 6:11.

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#Эмилия Губарева#Пожар#Дом#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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