В этом году будет разработан список предложений в законодательство России с целью сохранения и развития водно-зеленого каркаса городов. Следующий год по плану посвящен созданию глоссария и методики развития водно-зеленого каркаса, определению основных элементов и принципов его проектирования. С этой целью будут составлены рекомендации по организации научно-исследовательских в регионе.