Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Прошла первая встреча конференции, посвященной созданию водно-зеленого каркаса в городской среде. Участники обсудили первые шаги в этом направлении и сложности, с которыми пришлось столкнуться.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть после приветствия участников конференции, отметил важность создания водно-зеленого каркаса для комфортной городской среды и напомнил, что в начале своей работы в 2014 году его команда проводился мониторинг зеленых зон.
Кроме того, мэр подчеркнул, что Новосибирск равнинный город, но имеет свои особенности, так как расположен на двух берегах Оби, по территории города проходят русла восьми небольших рек. Все это важно учитывать и балансировать бурный рост города развитием природных зон, уже существующих на территории Новосибирска.
В этом году будет разработан список предложений в законодательство России с целью сохранения и развития водно-зеленого каркаса городов. Следующий год по плану посвящен созданию глоссария и методики развития водно-зеленого каркаса, определению основных элементов и принципов его проектирования. С этой целью будут составлены рекомендации по организации научно-исследовательских в регионе.
Рабочая группа решает не только вопросы развития водно-зеленого каркаса, в ее компетенции так же здоровье населения, земельное законодательство, сохранение биоразнообразие, изменения климата. Разработанная рабочей группой методика сначала будет опробована в одном из малых городов Российской Федерации.
Руководитель управления федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Проектной дирекции Минстроя России Джемал Сурманидзе отметил, что в любом парке на первом месте должно быть разработано понятие ландшафта. Конечно, экономисты в первую очередь просчитывают парк как площадку для развлечения людей и зарабатывания денег, но основная функция парков — это зеленые насаждения, которые важно сохранить.
«Символично, что собираемся в Новосибирске — он с первого дня был одним из моторов проекта — городом, который уже может поделиться опытом» — подчеркнул Джемал Сурманидзе.
В конце мая в Новосибирске завершили благоустройство возле ЛДС «Арена».