В Новосибирске открыли новый вход на станцию метро «Площадь Маркса»

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Теперь горожане смогут попадать на станцию через новый торговый центр, который торжественно откроют 10 июня. Вход находится напротив продуктового рынка, на пересечении улицы Покрышкина и проспекта Карла Маркса.
Внутри установлены турникеты, эскалаторы, таблички с указанием входов/выходов. Все оборудование современное. Даже есть пандусы для инвалидов и колясок.
Пассажирам будет комфортнее добираться до станции через новый вход. Можно даже закупить продукты в супермаркете, который откроют в ТЦ или на рынке и пройти в вагон.