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В Новосибирске открыли новый вход на станцию метро «Площадь Маркса»

2 июня 2023, 07:40
Фото: atas.info
Новый вход на станцию метро «Площадь Маркса», ведущий из ТЦ «GRANI», открыли в Ленинском районе Новосибирска 2 июня. Об этом сообщают читатели Atas.info.

Теперь горожане смогут попадать на станцию через новый торговый центр, который торжественно откроют 10 июня. Вход находится напротив продуктового рынка, на пересечении улицы Покрышкина и проспекта Карла Маркса.

Внутри установлены турникеты, эскалаторы, таблички с указанием входов/выходов. Все оборудование современное. Даже есть пандусы для инвалидов и колясок.

Пассажирам будет комфортнее добираться до станции через новый вход. Можно даже закупить продукты в супермаркете, который откроют в ТЦ или на рынке и пройти в вагон.

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#Алина Шефер#Новосибирское метро#Площадь Маркса#Новосибирск#Новосибирская область#Город
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