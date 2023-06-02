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В Новосибирске школьница избила одноклассника за вымогательство 100 рублей

2 июня 2023, 04:37
Фото: 1MI
Девочка занимается боксом
В новосибирской гимназии «Горностай» в Академгородке ученика второго класса донимают сверстницы, избивая его. Мать мальчика, увидев синяки на еле сына, решила дать истории огласку.

В Новосибирске произошел конфликт между школьниками, который перерос в рукоприкладство и психологические проблемы ребенка. Мальчик стал требовать от одноклассницы, что ей необходимо отдать ему 100 рублей. В ответ на это девочка выразила свое недовольство физической агрессией.

Вскоре мама ученика обратилась за помощью к руководству школы из-за насильственных действий над ее сыном. Она сообщила о том, что парень жалуется на избиение в школе.

Школьное руководство отметило в беседе с НГС, что обе стороны не вправе применять физическую силу друг против друга. Мать мальчика говорила, что классный руководитель не контролировал своих подопечных. После скандала с детьми была проведена профилактическая работа.

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#Дети#Нападение#Школьники#Школа#Новосибирск#Эмилия Губарева
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