В Новосибирске школьница избила одноклассника за вымогательство 100 рублей

В Новосибирске произошел конфликт между школьниками, который перерос в рукоприкладство и психологические проблемы ребенка. Мальчик стал требовать от одноклассницы, что ей необходимо отдать ему 100 рублей. В ответ на это девочка выразила свое недовольство физической агрессией.