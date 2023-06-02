В Новосибирске школьница избила одноклассника за вымогательство 100 рублей

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
В Новосибирске произошел конфликт между школьниками, который перерос в рукоприкладство и психологические проблемы ребенка. Мальчик стал требовать от одноклассницы, что ей необходимо отдать ему 100 рублей. В ответ на это девочка выразила свое недовольство физической агрессией.
Вскоре мама ученика обратилась за помощью к руководству школы из-за насильственных действий над ее сыном. Она сообщила о том, что парень жалуется на избиение в школе.
Школьное руководство отметило в беседе с НГС, что обе стороны не вправе применять физическую силу друг против друга. Мать мальчика говорила, что классный руководитель не контролировал своих подопечных. После скандала с детьми была проведена профилактическая работа.