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Пьяный байкер не уступил место седану на улице Воинской

3 июня 2023, 06:49
Фото: ВК / АСТ-54
Пьяный байкер чудом остался жив

В Новосибирске пьяный байкер не уступил место Hyundai Solaris

В Октябрьском районе произошла авария. Мотоциклист на полной скорости столкнулся с Hyundai Solaris.
«У дома №71А на улице Воинской водители мотоцикла и седана Hyundai Solaris не поделили дорогу. Прибывшие медики заявили о запахе алкоголя от водителя двухколесного транспортного средства», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
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Авария произошла сегодня утром в Октябрьском районе. Байкера доставили в больницу. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Произошедшее уже вовсю обсуждают новосибирцы. «В три велюшки все погнулось колесо, метров пять я носом пропахал песок», — злорадствует Дмитрий Николаев. «Похоже, его алкоголь и спас, остался жив. Но, если бы был трезв, то и аварии бы не было», — рассуждает Лариса Ченцова. «Ужас. А мотоцикл был красивый», — пишет Вероника Черепова.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария#Мотоцикл#Мотоциклист#Соцсети#Экология
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