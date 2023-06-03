Пьяный байкер не уступил место седану на улице Воинской

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
«У дома №71А на улице Воинской водители мотоцикла и седана Hyundai Solaris не поделили дорогу. Прибывшие медики заявили о запахе алкоголя от водителя двухколесного транспортного средства», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла сегодня утром в Октябрьском районе. Байкера доставили в больницу. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Произошедшее уже вовсю обсуждают новосибирцы. «В три велюшки все погнулось колесо, метров пять я носом пропахал песок», — злорадствует Дмитрий Николаев. «Похоже, его алкоголь и спас, остался жив. Но, если бы был трезв, то и аварии бы не было», — рассуждает Лариса Ченцова. «Ужас. А мотоцикл был красивый», — пишет Вероника Черепова.