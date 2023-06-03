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Published Сегодня, 02:46
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Решение о взыскании 2,2 млн рублей с бывшего руководителя следственного отдела Заельцовского района Новосибирска — не первое решение по этому делу. Ранее суд вынес решение о наказании в виде шести лет лишения свободы, но оно не вступило в силу, так как было обжаловано адвокатами.
Следствие ведется по делу о передаче взятки в размере 500 тысяч рублей в процессе об организации игорного бизнеса. Бывший следователь был задержан с поличным при получении денежных средств от двух адвокатов.
2,2 млн рублей взысканы в счет государства, на имущество бывшего следователя наложен арест.
Стало известно, какая сфера деятельности в Новосибирске коррумпирована больше всего.