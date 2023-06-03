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С бывшего руководителя следственного отдела в Новосибирске взыскали 2,2 млн рублей

3 июня 2023, 02:46
Фото: 1MI
Взыскание произведено по решению суда.
В прокуратуре Новосибирской области сообщили о взыскании 2,2 миллионов рублей с бывшего следователя за получение взятки.

Решение о взыскании 2,2 млн рублей с бывшего руководителя следственного отдела Заельцовского района Новосибирска — не первое решение по этому делу. Ранее суд вынес решение о наказании в виде шести лет лишения свободы, но оно не вступило в силу, так как было обжаловано адвокатами.

Следствие ведется по делу о передаче взятки в размере 500 тысяч рублей в процессе об организации игорного бизнеса. Бывший следователь был задержан с поличным при получении денежных средств от двух адвокатов.

2,2 млн рублей взысканы в счет государства, на имущество бывшего следователя наложен арест.

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#Ольга Храмушкина#Взятка#Суд#Взыскание#Происшествия#Криминал
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