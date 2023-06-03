Решение о взыскании 2,2 млн рублей с бывшего руководителя следственного отдела Заельцовского района Новосибирска — не первое решение по этому делу. Ранее суд вынес решение о наказании в виде шести лет лишения свободы, но оно не вступило в силу, так как было обжаловано адвокатами.