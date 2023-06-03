Танкист из Кочковского района Алексей Гарифулин погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
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Updated Сегодня, 09:34
«В Решетовском доме культуры простились с нашим земляком, Гарифулиным Алексеем Владимировичем, 29.01.1984 г. р, который погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции под Артемовском на Украине», — сообщается на официальной странице администрации Решетовского сельсовета в социальной сети «ВКонтакте».
По данным газеты «Степные зори», Алексей Гарифулин окончил Кочковское профессиональное училище, став танкистом. Военную службу сельчанин проходил в Волгограде в танковых войсках, затем мужчина подписал контракт. У погибшего остались жена и двое детей.