Танкист из Кочковского района Алексей Гарифулин погиб в зоне СВО

По данным газеты «Степные зори», Алексей Гарифулин окончил Кочковское профессиональное училище, став танкистом. Военную службу сельчанин проходил в Волгограде в танковых войсках, затем мужчина подписал контракт. У погибшего остались жена и двое детей.