Больше всего укусов клещей зафиксировано в самом Новосибирске, а также в Мошковском и Искитимском районах — здесь люди чаще всего обращались за медицинской помощью, в основном за иммуноглобулином. В этих районах зарегистрированы наибольшее количество обращений за медпомощью — 291, 220 и 146 соответственно.