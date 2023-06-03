Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В Новосибирской области 28,5% клещей заражено боррелиозом. Исследовали на возбудителей болезни Лайма 2 768 клещей и 789 результатов оказались положительными. Если нет возможности проверить клеща на наличие инфекций, то можно сдать анализ крови на наличие антител к боррелиозу. В острой фазе заболевания обнаруживаются антитела класса М.
Больше всего укусов клещей зафиксировано в самом Новосибирске, а также в Мошковском и Искитимском районах — здесь люди чаще всего обращались за медицинской помощью, в основном за иммуноглобулином. В этих районах зарегистрированы наибольшее количество обращений за медпомощью — 291, 220 и 146 соответственно.
В самом Новосибирске традиционно лидером по печальной статистике укусов клеща стал Советский район — 49 обращений, следом идет Калининский район — 48 обращений и Октябрьский район — 45 обращений.
Школьник из Кольцово восемь лет борется с последствиями укуса клеща.