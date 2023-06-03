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Треть клещей в Новосибирской области является переносчиками боррелиоза

3 июня 2023, 16:41
Фото: 1MI
Клещи являются переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза и других инфекций
С начала этого года к медицинским работникам обратилось 4834 человека по поводу укуса клеща. В большинстве случаев клещей удалось проверить, треть из них была заражена боррелиозом.

В Новосибирской области 28,5% клещей заражено боррелиозом. Исследовали на возбудителей болезни Лайма 2 768 клещей и 789 результатов оказались положительными. Если нет возможности проверить клеща на наличие инфекций, то можно сдать анализ крови на наличие антител к боррелиозу. В острой фазе заболевания обнаруживаются антитела класса М.

Больше всего укусов клещей зафиксировано в самом Новосибирске, а также в Мошковском и Искитимском районах — здесь люди чаще всего обращались за медицинской помощью, в основном за иммуноглобулином. В этих районах зарегистрированы наибольшее количество обращений за медпомощью — 291, 220 и 146 соответственно.

В самом Новосибирске традиционно лидером по печальной статистике укусов клеща стал Советский район — 49 обращений, следом идет Калининский район — 48 обращений и Октябрьский район — 45 обращений.

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#Ольга Храмушкина#Клещевой энцефалит#Клещ#Больница#Здоровье#Новосибирск#Новосибирская область
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