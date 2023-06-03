В Кировском районе из окна многоэтажки выпала девушка: возможно убийство

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
«По адресу: улица Палласа, 3 с седьмого этажа выпала девушка. Об этом нам сообщила местная жительница, ставшая очевидцем трагедии», — указано в соответствующем посте паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
По данным паблика, трагедия произошла в минувшую пятницу в одиннадцать часов вечера. Как рассказала местная жительница, послышался крик «Помогите», затем девушка заорала благим матом. Подоспевшие через десять минут медики зафиксировали смерть сибирячки.
Как раз в это время мимо проезжал полицейский патруль, а рядом с местом трагедии находилась компания. Благодаря этому удалось задержать подозреваемого, который проживал вместе с погибшей.
Информацию подтвердили и в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
«Ночью 3 июня поступило сообщение о падении женщины из окна дома по улице Палласа. На место незамедлительно прибыл экипаж полиции. В отделение был доставлен проживающий с погибшей мужчина, обстоятельства произошедшего выясняются. Материалы переданы в Следственный комитет», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Трагедия уже привлекла внимание новосибирцев. Многие считают, что имело место домашнее насилие.
«Очевидно и практически без вопросов. Домашнее насилие окончилось смертельным исходом. Урок нашим домохозяйственным, добросердечным, няшкам. Жрет водку, бьет, не работает. Не ждите, что все образуется. Человеческая личность формируется до 25 лет, а потом исправить вряд ли что-то получится. Можно привить новые навыки, но убрать маловероятно. Разводитесь», — написал Вадим Михайлов.
«Повздорили, он ее в окно и выкинул», — считает Игорь Суслов. «Это обычное дело в тех местах», — заявил новосибирец под псевдониимом Леха Лехин.
Впрочем, несмотря на трагедию, и тут нашлись высокоморальные граждане, которые обратили внимание на то, что свидетельница курила на балконе.
«Хватит курить в жилых домах! Вы подумали о людях, которые живут рядом. Одни должны нюхать, а другие — любоваться окурками, которые вы запуливаете вниз с особой гордостью», — возмутился Максим Хабаровский.