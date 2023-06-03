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В Кировском районе из окна многоэтажки выпала девушка: возможно убийство

3 июня 2023, 10:10
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Обстоятельства гибели выясняются

В Новосибирске вечером с седьмого этажа выпала девушка:

В Кировском районе произошла трагедия. Вечером пятницы из окна дома по улице Палласа выпала девушка. Обстоятельства гибели выясняются.
«По адресу: улица Палласа, 3 с седьмого этажа выпала девушка. Об этом нам сообщила местная жительница, ставшая очевидцем трагедии», — указано в соответствующем посте паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

По данным паблика, трагедия произошла в минувшую пятницу в одиннадцать часов вечера. Как рассказала местная жительница, послышался крик «Помогите», затем девушка заорала благим матом. Подоспевшие через десять минут медики зафиксировали смерть сибирячки.

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Как раз в это время мимо проезжал полицейский патруль, а рядом с местом трагедии находилась компания. Благодаря этому удалось задержать подозреваемого, который проживал вместе с погибшей.

Информацию подтвердили и в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

«Ночью 3 июня поступило сообщение о падении женщины из окна дома по улице Палласа. На место незамедлительно прибыл экипаж полиции. В отделение был доставлен проживающий с погибшей мужчина, обстоятельства произошедшего выясняются. Материалы переданы в Следственный комитет», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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Трагедия уже привлекла внимание новосибирцев. Многие считают, что имело место домашнее насилие.

«Очевидно и практически без вопросов. Домашнее насилие окончилось смертельным исходом. Урок нашим домохозяйственным, добросердечным, няшкам. Жрет водку, бьет, не работает. Не ждите, что все образуется. Человеческая личность формируется до 25 лет, а потом исправить вряд ли что-то получится. Можно привить новые навыки, но убрать маловероятно. Разводитесь», — написал Вадим Михайлов.

«Повздорили, он ее в окно и выкинул», — считает Игорь Суслов. «Это обычное дело в тех местах», — заявил новосибирец под псевдониимом Леха Лехин.

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Впрочем, несмотря на трагедию, и тут нашлись высокоморальные граждане, которые обратили внимание на то, что свидетельница курила на балконе.

«Хватит курить в жилых домах! Вы подумали о людях, которые живут рядом. Одни должны нюхать, а другие — любоваться окурками, которые вы запуливаете вниз с особой гордостью», — возмутился Максим Хабаровский.
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Гибель#Следственный комитет#Следствие#Соцсети
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