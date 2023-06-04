Фотографии с места пожара в ЦКБ Академгородка: что происходит сейчас и последствия

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Горящую кровлю пожарные уже потушили. До их прибытия из ЦКБ эвакуировали более 140 человек. Большая часть их них — это пациенты, 7 находились в реанимации. Также на свежий воздух вывели медперсонал.
«Никаких взрывов баллонов здесь не было. Что пишут уже некоторые в социальных сетях это не соответствует действительности. Здесь никакого балкона кислорода нет. Как вам сказал предварительно начальник гу мяч России по новосибу причина скорее всего короткое замыкание. Сейчас задача заключается пролить так чтобы сохранить это лечебное учреждение», — сообщил с места пожара первый замгуберантора Юрий Петухов.
На месте глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что предварительно причиной пожара стало короткое замыкание. Сейчас работают дознаватели.
«Коридоры быстро заполонило дымом, прозвучала сигнализация и нас медсестры начали за руки выводить. Некоторых на носилки и коляски усадили и спускали. Испугаться особо не успели, все было организованно, никакого столпотворения. Сейчас всех развозят по другим больницам», — рассказал Atas.info один из пациентов ЦКБ.
Судя по кадрам, присланным в редакцию Atas.info читателем, крыша уже не горит, но она серьезно повреждена. Есть вероятность, что ее будут полностью разбирать и заменять.
Общая площадь горения составила 1800 квадратных метров. Никто не пострадал.