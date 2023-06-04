atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Изображение материала

Фотографии с места пожара в ЦКБ Академгородка: что происходит сейчас и последствия

4 июня 2023, 12:03
Фото: atas.info
Сгорела крыша ЦКБ в Академгородке
Здание Центральной клинической больницы в Академгородке загорелось в воскресенье днем, 4 июня. Огонь охватил крышу, прошла эвакуация. Что происходит на месте ЧП сейчас — фото в материале Atas.info.

Горящую кровлю пожарные уже потушили. До их прибытия из ЦКБ эвакуировали более 140 человек. Большая часть их них — это пациенты, 7 находились в реанимации. Также на свежий воздух вывели медперсонал.

«Никаких взрывов баллонов здесь не было. Что пишут уже некоторые в социальных сетях это не соответствует действительности. Здесь никакого балкона кислорода нет. Как вам сказал предварительно начальник гу мяч России по новосибу причина скорее всего короткое замыкание. Сейчас задача заключается пролить так чтобы сохранить это лечебное учреждение», — сообщил с места пожара первый замгуберантора Юрий Петухов.
Фото: atas.info

На месте глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что предварительно причиной пожара стало короткое замыкание. Сейчас работают дознаватели.

Фото: ГУ МЧС НСО
«Коридоры быстро заполонило дымом, прозвучала сигнализация и нас медсестры начали за руки выводить. Некоторых на носилки и коляски усадили и спускали. Испугаться особо не успели, все было организованно, никакого столпотворения. Сейчас всех развозят по другим больницам», — рассказал Atas.info один из пациентов ЦКБ.

Судя по кадрам, присланным в редакцию Atas.info читателем, крыша уже не горит, но она серьезно повреждена. Есть вероятность, что ее будут полностью разбирать и заменять.

Общая площадь горения составила 1800 квадратных метров. Никто не пострадал.

#Пожар#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия#Больница#Алина Шефер
Подпишитесь
В новосибирском Академгородке горит крыша больницы на Пирогова
Сегодня, 09:36
Элитные прибрежные улицы Бердска заполонили гостиницы в частных домах
2 июня 07:01
Вошли без пароля: на Карла Маркса полиция нагрянула в подпольный игровой клуб
Вчера, 05:42
В Новосибирске школьника оставили без мышки на ГИА по информатике
Сегодня, 03:45
Жара +39 градусов нагрянула в Новосибирске: названы способы защиты от перегревов
Сегодня, 02:23
Глава ЧВК «Вагнер» планирует открыть в Новосибирске школу военных журналистов
Вчера, 16:16