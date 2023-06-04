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Под Новосибирском грибники начали сбор первых подберезовиков в июне

4 июня 2023, 05:49
Фото: Википедия
Подберезовики начали собирать в Новосибирской области
Грибники открыли сезон подберезовиков в Новосибирской области в июне 2023 года. Они рассказали Atas.info, где их можно собрать.

По словам опытного охотника за грибами Евгения Мирошниченко, подберезовики любят расти под лучами солнца в лиственных лесах. Возле берез, в садах.

«Полянки подберезовиков еще маленькие, но на суп или засолку хватит. Пик только начинается — пришла жара. Эти грибы можно найти возле Гусинобродского шоссе, в Академгородке, в Краснообске», — рассказал грибник.

Подберезовики — одни из самых распространенных грибов, которые растут практически везде в регионе. Их ведрами собирали в прошлом году в Первомайском районе, в Караканском бору, в Ордынке.

«Сейчас появились большие риски перепутать съедобный подберезовик с ложным. Нужно смотреть на внешний вид. Обычный — с коричневой шляпкой, немного приглушенного оттенка, а ядовитый — выглядит кислотно и издает горький запах и вкус. Ножка может быть коричневатая», — поделилась наблюдениями сибиряка Анастасия.

Напомним, также сейчас новосибирцы массово собирают в лесах первые шампиньоны. Они появились в регионе в конце мая.

В Новосибирской области начался сезон сбора первых шампиньонов
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#Алина Шефер#Грибы#Подберезовик#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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