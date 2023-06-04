atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:09

Published Сегодня, 03:09

Modified Сегодня, 03:11

Updated Сегодня, 03:11

Изображение материала

Под Новосибирском пьяные подруги дважды остановили на ходу электричку

4 июня 2023, 03:09
Фото: 1MI
Две подружки остановили электричку под Новосибирском
Две пьяные пассажирки, которые направлялись из Чика в Новосибирск, сорвали дважды стоп-кран в электричке. Когда их пытались приструнить другие попутчики, девушки проявляли агрессию.

Инцидент произошел 3 июня в пригородной электричке, курсирующий из Коченево до из областной столицы. Две подружки зашли с бутылкой пива и собакой в вагон. Сначала вели себя достаточно спокойно, но позже решили устроить дебош.

«Одна резко подскочила с кресла и побежала к стоп-крану, попыталась его дернуть. Она попробовала дважды и у нее получилось остановить поезд. Потом они начали кидаться на людей. Кричали, что забыли дома ключи и им надо срочно вернуться», — рассказала Atas.info одна из свидетельниц инцидента.

Железнодорожникам пришлось вызвать полицию. Девушек сняли с электропоезда на одной из станций и задержали.

#Алина Шефер#Электричка#Дебош#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Обская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской области
1 июня 02:32
Элитные прибрежные улицы Бердска заполонили гостиницы в частных домах
2 июня 07:01
В Новосибирске открыли новый вход на станцию метро «Площадь Маркса»
2 июня 07:40
Писатель-публицист и блогер-самоучка: как ведут соцсети чиновники Новосибирска
1 июня 05:44
Новосибирский комбат «Вега» Панферов оценил вероятность второй волны мобилизации
2 июня 03:05
«Нас бы спасли ливни»: по Новосибирску ударит экстремальная жара — всю неделю +39°C
2 июня 07:25