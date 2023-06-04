Под Новосибирском пьяные подруги дважды остановили на ходу электричку

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Инцидент произошел 3 июня в пригородной электричке, курсирующий из Коченево до из областной столицы. Две подружки зашли с бутылкой пива и собакой в вагон. Сначала вели себя достаточно спокойно, но позже решили устроить дебош.
«Одна резко подскочила с кресла и побежала к стоп-крану, попыталась его дернуть. Она попробовала дважды и у нее получилось остановить поезд. Потом они начали кидаться на людей. Кричали, что забыли дома ключи и им надо срочно вернуться», — рассказала Atas.info одна из свидетельниц инцидента.
Железнодорожникам пришлось вызвать полицию. Девушек сняли с электропоезда на одной из станций и задержали.