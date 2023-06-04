Пожар в Центральной клинической больнице Академгородка: что горит — фото с места ЧП

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Региональные власти в своем Telegram-канале «Новосибирь» сообщают, что предварительно никто не пострадал. Всех пациентов, врачей и посетителей эвакуировали.
На месте происшествия работают пожарные. Также по поручению губернатора Андрея Травникова выехали его первый заместитель Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов.
«В эвакуации задействованы 8 бригад фельдшеров скорой помощи. Также подъехали реанимобили», — сообщил Хальзов.
Специалисты МЧС подают стволы воды на кровлю здания. Идет масштабная ликвидация огня.
«Создано пять боевых участков. К тушению пожара и проведению неотложных работ задействованы 100 человек и 33 единицы техники. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1 800 кв.м в 17:11», — сообщает ГУ МЧС Новосибирска.