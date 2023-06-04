Центральную клиническую больницу в Академгородке эвакуируют: огонь охватил крышу

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Вся территория ЦКБ на Пирогова охвачена черным дымом. Огонь буквально разгуливает по кровле здания.
«В эвакуации задействованы 8 бригад фельдшеров скорой помощи. Также подъехали реанимобили», — сообщает глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов.
По словам представителей ГУ МЧС региона, пожар бушует на площади 1 800 квадратных метров. Работают 100 пожарных и 33 единицы техники.
Уточняется, что пострадавших нет. Всех осматривают врачи скорой помощи.
«Продолжается проливка сгоревших конструкций во избежание повторного загорания», — сообщает Павел Винаков, пресс-секретарь ведомства.