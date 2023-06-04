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Центральную клиническую больницу в Академгородке эвакуируют: огонь охватил крышу

4 июня 2023, 10:26
Фото: ГУ МЧС Новосибирска
Загорелась крыша здания Центральной клинической больницы в Академгородке. Всех пациентов и медиков срочно выводят на свежий воздух.

Вся территория ЦКБ на Пирогова охвачена черным дымом. Огонь буквально разгуливает по кровле здания.

«В эвакуации задействованы 8 бригад фельдшеров скорой помощи. Также подъехали реанимобили», — сообщает глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов.

По словам представителей ГУ МЧС региона, пожар бушует на площади 1 800 квадратных метров. Работают 100 пожарных и 33 единицы техники.

Уточняется, что пострадавших нет. Всех осматривают врачи скорой помощи.

«Продолжается проливка сгоревших конструкций во избежание повторного загорания», — сообщает Павел Винаков, пресс-секретарь ведомства.
#Алина Шефер#Пожар#Больница#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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