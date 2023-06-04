Центральную клиническую больницу в Академгородке эвакуируют: огонь охватил крышу

Загорелась крыша здания Центральной клинической больницы в Академгородке. Всех пациентов и медиков срочно выводят на свежий воздух.

Вся территория ЦКБ на Пирогова охвачена черным дымом. Огонь буквально разгуливает по кровле здания. «В эвакуации задействованы 8 бригад фельдшеров скорой помощи. Также подъехали реанимобили», — сообщает глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов. По словам представителей ГУ МЧС региона, пожар бушует на площади 1 800 квадратных метров. Работают 100 пожарных и 33 единицы техники. Уточняется, что пострадавших нет. Всех осматривают врачи скорой помощи. «Продолжается проливка сгоревших конструкций во избежание повторного загорания», — сообщает Павел Винаков, пресс-секретарь ведомства.