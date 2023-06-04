В Новосибирске из-за агрессивной собаки завязалась массовая драка на Кубовой

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Днем 4 июня пьяная толпа мужчин выгуливала собаку на улице Кубовой. В какой-то момент они отпустили ее на самовыгул без поводка, и она набросилась на прохожих-подростков.
Компания молодых ребят начала отбиваться. Хозяин это увидел и кинулся спасать своего питомца.
«Завязалась потасовка. Видно, мужчина и его друзья были пьяны. Он, как сумасшедший, размахивал цепью, кричал на детей, а они просто пытались угомонить пса. Взрослых было четверо, а подросток примерно трое. Зеваки снимали все на камеры, сами боялись подойти. Вызвали полицию», — рассказали Atas.info очевидцы.
Драка в итоге закончилась до приезда полиции. Никто в больницу не стал обращаться. Правоохранители проводят проверку, ищут участников потасовки.