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Published Сегодня, 08:22

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В Новосибирске из-за агрессивной собаки завязалась массовая драка на Кубовой

4 июня 2023, 08:22
Фото: 1MI
Массовая драка между прохожими произошла в Заельцовском районе Новосибирска из-за злой собаки. Подробности рассказали очевидцы.

Днем 4 июня пьяная толпа мужчин выгуливала собаку на улице Кубовой. В какой-то момент они отпустили ее на самовыгул без поводка, и она набросилась на прохожих-подростков.

Компания молодых ребят начала отбиваться. Хозяин это увидел и кинулся спасать своего питомца.

«Завязалась потасовка. Видно, мужчина и его друзья были пьяны. Он, как сумасшедший, размахивал цепью, кричал на детей, а они просто пытались угомонить пса. Взрослых было четверо, а подросток примерно трое. Зеваки снимали все на камеры, сами боялись подойти. Вызвали полицию», — рассказали Atas.info очевидцы.

Драка в итоге закончилась до приезда полиции. Никто в больницу не стал обращаться. Правоохранители проводят проверку, ищут участников потасовки.

#Алина Шефер#Собака#Драка#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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