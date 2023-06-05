Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Врач рекомендует следить за диетой и питьевым режимом в период сильной жары, когда температуры поднимаются выше 30 градусов по Цельсию. Это позволит организму противостоять экстремальным условиям.
Анастасия Тимощенко отмечает, что нужно регулярно и часто питаться, но маленькими порциями. Кроме того, важно выпивать больше жидкости между едой, цитируют врача «Известия».
Согласно рекомендациям специалиста, надо избегать употребления кофе и алкоголя в жаркое время года, потому что они имеют мочегонное действие и оказывают отрицательное воздействие на сердечно-сосудистую систему.
Доктор советует выбирать средиземноморскую диету, состоящую из овощей, фруктов, морепродуктов и большого количества воды. Это поможет организму сохранять правильный баланс питательных веществ и справляться с дикой жарой.