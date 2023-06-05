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Алкоголь пить в жару запретила новосибирцам диетолог-терапевт Тимощенко

5 июня 2023, 03:56
Фото: 1MI
Алкоголь пить в жару нельзя

Диетолог Тимощенко рассказала новосибирцам о вреде алкоголя в жару

Диетолог-терапевт Анастасия Тимощенко объяснила жителям Новосибирска об опасности употребления алкоголя в жару.

Врач рекомендует следить за диетой и питьевым режимом в период сильной жары, когда температуры поднимаются выше 30 градусов по Цельсию. Это позволит организму противостоять экстремальным условиям.

Анастасия Тимощенко отмечает, что нужно регулярно и часто питаться, но маленькими порциями. Кроме того, важно выпивать больше жидкости между едой, цитируют врача «Известия».

Согласно рекомендациям специалиста, надо избегать употребления кофе и алкоголя в жаркое время года, потому что они имеют мочегонное действие и оказывают отрицательное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Доктор советует выбирать средиземноморскую диету, состоящую из овощей, фруктов, морепродуктов и большого количества воды. Это поможет организму сохранять правильный баланс питательных веществ и справляться с дикой жарой.

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