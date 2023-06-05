Губернатор поручил оперативно восстановить работу ЦКБ в Академгородке после пожара

Как доложил Губернатору министр здравоохранения региона Константин Хальзов, сейчас оценивается ущерб от пожара. По предварительной информации, пострадала только кровля. До самого утра сотрудники ЦКБ работали над тем, чтобы остановить промокание до первого этажа. Благодаря общим усилиям пожарных и работников больницы удалось сохранить в рабочем состоянии всё медицинское оборудование.