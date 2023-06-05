На берегу остались игрушки и велик: 8-летний мальчик утонул под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Искитиме Новосибирской области произошла трагедия: 8-летний мальчик утонул в искусственном водоеме. Это случилось в жаркое летнее воскресенье, 4 июня.
Местные жители сообщили, что на берегу остались игрушки и велосипед ребенка, а сам он находился без присмотра взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
«В какой-то момент ребенок во время купания скрылся под водой и утонул. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточняют в ведомстве.
Напомним, что на выходных в Бердске также утонула 10-летняя девочка на глазах у матери.