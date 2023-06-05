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На берегу остались игрушки и велик: 8-летний мальчик утонул под Новосибирском

5 июня 2023, 09:33
Фото: Су СК РФ по НСО
На берегу остались вещи малыша

В Искитиме Новосибирской области утонул 8-летний мальчик

Школьник утонул в искитимском водоеме: следователи организовали проверку, передает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В Искитиме Новосибирской области произошла трагедия: 8-летний мальчик утонул в искусственном водоеме. Это случилось в жаркое летнее воскресенье, 4 июня.

Местные жители сообщили, что на берегу остались игрушки и велосипед ребенка, а сам он находился без присмотра взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«В какой-то момент ребенок во время купания скрылся под водой и утонул. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточняют в ведомстве.

Напомним, что на выходных в Бердске также утонула 10-летняя девочка на глазах у матери.

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