Posted Сегодня, 01:50
Published Сегодня, 01:50
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Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Новосибирск», новым главным тренером команды стал Михаил Сальников. Его назначение состоялось после поражения клуба от «Тюмени» со счетом 0:2 в заключительном матче сезона.
Михаил Сальников является 48-летним специалистом, ранее работавшим в футбольной команде первой лиги «Велес», а также возглавлявший «Челябинск».
В последней команде он дважды стал серебряным призером и однажды — бронзовым в четвертой группе второй лиги. В сезоне 2021–2022 годов Михаил Сальников получил звание лучшего тренера своей группы.