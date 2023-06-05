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Назначен новый главный тренер ФК «Новосибирск» — что о нем известно

5 июня 2023, 01:50
Фото: 1MI
Сибирский клуб снова проиграл

В ФК «Новосибирск» новым главным тренером стал Михаил Сальников

В футбольном клубе «Новосибирск» кадровые изменения: назначен новый главный тренер команды, уточняют в пресс-службе ФК.

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Новосибирск», новым главным тренером команды стал Михаил Сальников. Его назначение состоялось после поражения клуба от «Тюмени» со счетом 0:2 в заключительном матче сезона.

Михаил Сальников является 48-летним специалистом, ранее работавшим в футбольной команде первой лиги «Велес», а также возглавлявший «Челябинск».

В последней команде он дважды стал серебряным призером и однажды — бронзовым в четвертой группе второй лиги. В сезоне 2021–2022 годов Михаил Сальников получил звание лучшего тренера своей группы.

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#Футбол#Тренер#Общество#Спорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
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