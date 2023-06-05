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Новосибирский фельдшер Шемякин получил награду «За отвагу» в зоне СВО

5 июня 2023, 03:39
Фото: Мой район Тогучинский/ВК
Сибиряк служит в зоне СВО

Фельдшер Алексей Шемякин из Новосибирской области награжден медалью «За отвагу»

Алексей Шемякин, молодой фельдшер из Новосибирской области, получил медаль «За отвагу» — он является участником СВО.

Как стало известно из ВК-группы «Мой район — Тогучинский», сибиряк получил тяжелые ранения при исполнении служебных обязанностей, но несмотря на это оставался на военном задании и продолжал помогать своим напарникам.

Боец является выпускником Тогучинской школы №1 и в настоящее время служит на контрактной основе фельдшером в зоне проведения специальной военной операции.

Молодой человек, хоть и попал в госпиталь, сумел выздороветь и вернуться к выполнению военных обязанностей. Медаль «За отвагу» была присвоена ему за стойкость и храбрость, продемонстрированные на поле боя.

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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Медаль#Новосибирск#Новосибирская область#Тогучин
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