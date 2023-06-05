Новосибирский фельдшер Шемякин получил награду «За отвагу» в зоне СВО

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Как стало известно из ВК-группы «Мой район — Тогучинский», сибиряк получил тяжелые ранения при исполнении служебных обязанностей, но несмотря на это оставался на военном задании и продолжал помогать своим напарникам.
Боец является выпускником Тогучинской школы №1 и в настоящее время служит на контрактной основе фельдшером в зоне проведения специальной военной операции.
Молодой человек, хоть и попал в госпиталь, сумел выздороветь и вернуться к выполнению военных обязанностей. Медаль «За отвагу» была присвоена ему за стойкость и храбрость, продемонстрированные на поле боя.