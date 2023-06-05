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Обвиняемый в госизмене физик Звегинцев останется дома до сентября

5 июня 2023, 08:42
Фото: ИТПМ СО РАН
Валерий Звегинцев останется под арестом до сентября

В Новосибирске обвиняемому в госизмене физику Звегинцеву продлили арест до сентября

Обвиняемому в государственной измене физику Звегинцеву продлили домашний арест. Ученый пробудет дома до сентября.
«Постановлением Советского районного суда г. Новосибирска от 01.06.2023 продлен срок нахождения под домашним арестом до 7 сентября 2023 года в отношении Звегинцева В.И, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
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При этом Валерию Звегинцеву пока запрещены прогулки. Соответствующее ходатайство со стороны защиты отклонено.

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Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев был арестован в конце мая нынешнего года по подозрению в государственной измене. Поводом могла послужить научная статья в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. При этом сам ученый заявляет, что материал прошел соответствующие экспертизы.

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