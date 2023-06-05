Обвиняемый в госизмене физик Звегинцев останется дома до сентября

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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«Постановлением Советского районного суда г. Новосибирска от 01.06.2023 продлен срок нахождения под домашним арестом до 7 сентября 2023 года в отношении Звегинцева В.И, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
При этом Валерию Звегинцеву пока запрещены прогулки. Соответствующее ходатайство со стороны защиты отклонено.
Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев был арестован в конце мая нынешнего года по подозрению в государственной измене. Поводом могла послужить научная статья в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. При этом сам ученый заявляет, что материал прошел соответствующие экспертизы.