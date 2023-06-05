Обвиняемый в госизмене физик Звегинцев останется дома до сентября

Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев был арестован в конце мая нынешнего года по подозрению в государственной измене. Поводом могла послужить научная статья в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. При этом сам ученый заявляет, что материал прошел соответствующие экспертизы.