Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Ольга Голик проработала в гимназии №10 три недели и написала заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщили редакции НГС в мэрии сейчас обязанности директора школы исполняет Юлия Безмельницына. Подробности школа не сообщает, дозвониться до и. о. руководителя учебного заведения не удалось.
Напомним, предыдущего директора гимназии №10 сняли с должности в связи с длительным конфликтом в 3 «А» классе. Конфликт так и не удалось разрешить, класс был расформирован.
В комментариях к сообщению об уходе директора новосибирцы возмущаются: «Да что там происходит? Пусть уже Бастрыкину доложат».
Следом за конфликтом в 3 «А» классе в гимназии №10 родители учеников начали возмущаться уменьшением количество часов английского языка.