Ольга Голик проработала в гимназии №10 три недели и написала заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщили редакции НГС в мэрии сейчас обязанности директора школы исполняет Юлия Безмельницына. Подробности школа не сообщает, дозвониться до и. о. руководителя учебного заведения не удалось.