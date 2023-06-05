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В гимназии №10 снова уволен директор после трех недель работы

5 июня 2023, 09:55
Фото: 1MI
В гимназии №10, прославившейся на всю страну забастовкой детей, в результате которой класс был расформирован, снова происходят изменения. На этот раз новый директор Ольга Голик решила уволиться по собственному желанию.

Ольга Голик проработала в гимназии №10 три недели и написала заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщили редакции НГС в мэрии сейчас обязанности директора школы исполняет Юлия Безмельницына. Подробности школа не сообщает, дозвониться до и. о. руководителя учебного заведения не удалось.

Напомним, предыдущего директора гимназии №10 сняли с должности в связи с длительным конфликтом в 3 «А» классе. Конфликт так и не удалось разрешить, класс был расформирован.

В комментариях к сообщению об уходе директора новосибирцы возмущаются: «Да что там происходит? Пусть уже Бастрыкину доложат».

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Следом за конфликтом в 3 «А» классе в гимназии №10 родители учеников начали возмущаться уменьшением количество часов английского языка.

#Ольга Храмушкина#Дети#Школа#Образование#Забастовка детей в 10-й гимназии#Новосибирск#Новосибирская область
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