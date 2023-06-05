Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:23
Павел Кононченко пропал в Первомайском районе Новосибирска. Ему 44 года. Местонахождение мужчины неизвестно с 31 мая 2023 года.
Приметы пропавшего: рост 178 см, среднее телосложение, лысый, карие глаза.
Был предположительно одет в темно-синюю ветровку, темно-синие трико, черную кепку. Может находиться в любом районе города.
Напомним, ранее мы рассказали, как в Новосибирске прошли самые опасные выходные из-за аномальной жары: кто-то пошел плавать и с трудом вынырнул, а кто-то поранился на берегу реки.