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В Новосибирске загадочно исчез лысый 44-летний мужчина в черной кепке

5 июня 2023, 05:20
Фото: ЛизаАлерт
Мужчину не могут найти неделю

В Новосибирске 31 мая пропал лысый 44-летний мужчина в черной кепке

В Новосибирске несколько дней не могут найти 44-летнего мужчину, подробности сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Павел Кононченко пропал в Первомайском районе Новосибирска. Ему 44 года. Местонахождение мужчины неизвестно с 31 мая 2023 года.

Приметы пропавшего: рост 178 см, среднее телосложение, лысый, карие глаза.

Был предположительно одет в темно-синюю ветровку, темно-синие трико, черную кепку. Может находиться в любом районе города.

Напомним, ранее мы рассказали, как в Новосибирске прошли самые опасные выходные из-за аномальной жары: кто-то пошел плавать и с трудом вынырнул, а кто-то поранился на берегу реки.

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#Эмилия Губарева#Пропал#Поиск#Лиза Алерт#Новосибирск
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