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В новосибирской больнице опровергли гибель 70-летней пациентки из-за пожара

5 июня 2023, 01:26
Фото: 1MI
Женщина умерла из-за тяжелой болезни
Пенсионерка скончалась в Центральной клинической больницы из-за пожара 4 июня: эту информацию опровергли медики.

Ранее СМИ писали, что 70-летняя женщина скончалась во время транспортировки из горящей больницы, в которой загорелась крыша и эвакуировали всех пациентов, в том числе и из реанимации.

Однако представители самой больницы поставили точку в спекуляциях и полагают, что трагедия не может относиться к последствиям событий и эвакуации пациентов при пожаре.

В официальном сообщении ЦКБ указывается на то, что пациентка уже три недели находилась в реанимации в тяжелом состоянии, она страдала от гнойного воспаления межреберных мышц после разрыва пищевода и тромбоэмболии легочной артерии, пишет НГС.

Напомним, что 4 июня большой пожар в ЦКБ привел к эвакуации 143 человек, предварительная причина — короткое замыкание. Общая площадь горения составила около 1800 квадратных метров.

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