В новосибирской больнице опровергли гибель 70-летней пациентки из-за пожара

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:42
Updated Сегодня, 01:42
Ранее СМИ писали, что 70-летняя женщина скончалась во время транспортировки из горящей больницы, в которой загорелась крыша и эвакуировали всех пациентов, в том числе и из реанимации.
Однако представители самой больницы поставили точку в спекуляциях и полагают, что трагедия не может относиться к последствиям событий и эвакуации пациентов при пожаре.
В официальном сообщении ЦКБ указывается на то, что пациентка уже три недели находилась в реанимации в тяжелом состоянии, она страдала от гнойного воспаления межреберных мышц после разрыва пищевода и тромбоэмболии легочной артерии, пишет НГС.
Напомним, что 4 июня большой пожар в ЦКБ привел к эвакуации 143 человек, предварительная причина — короткое замыкание. Общая площадь горения составила около 1800 квадратных метров.