Вагнеровец из Барабинского района Дильшат Булавкин погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
« В боях за освобождение Артемовска (Бахмут) 30 апреля 2023 года погиб наш земляк Дильшат Русмамджанович Булавкин (14.06.1998 гр), выпускник школы №1 г. Барабинска», — сообщается в паблике газеты «Барабинский вестник» социальной сети «ВКонтакте».
Молодой человек принял решение вступить в ряды ЧВК «Вагнер». 2 апреля его направили в зону специальной военной операции.
С погибшим простятся сегодня, 5 июня. Барабинца похоронят на Южном кладбище.