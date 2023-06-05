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Вагнеровец из Барабинского района Дильшат Булавкин погиб в зоне СВО

5 июня 2023, 06:24
Фото: ВК / Барабинский вестник
 Паблик газеты «Барабинский вестник» «ВКонтакте»

В Барабинском районе простятся с вагнеровцем Дильшатом Булавкиным

В Барабинском районе простятся с местным жителем Дильшатом Булавкиным. Юноша погиб в зоне СВО.
« В боях за освобождение Артемовска (Бахмут) 30 апреля 2023 года погиб наш земляк Дильшат Русмамджанович Булавкин (14.06.1998 гр), выпускник школы №1 г. Барабинска», — сообщается в паблике газеты «Барабинский вестник» социальной сети «ВКонтакте».

Молодой человек принял решение вступить в ряды ЧВК «Вагнер». 2 апреля его направили в зону специальной военной операции.

С погибшим простятся сегодня, 5 июня. Барабинца похоронят на Южном кладбище.

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#Новосибирская область#Спецоперация#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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