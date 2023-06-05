Волонтеры помогут жителям Запорожской области с оформлением полисов ОМС

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
На встрече с Ильей Баланиным врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обсудил вопросы, связанные с обеспечением жителей региона полисами ОМС, пишут «Новые Известия».
«Мы обсудили организацию дополнительных пунктов оформления полисов ОМС на базах медучреждений, прием заявлений через Социальный фонд, а также привлечение волонтерских студенческих активов для оказания консультативной помощи гражданам в оформлении ОМС», — поделился Евгений Балицкий.
В настоящее время в Мелитополе уже открыты три пункта оформления полисов, а также можно подавать заявки через МФЦ. В регионе дополнительно внедряются цифровые полисы ОМС.
Глава ФОМС Илья Баланин отметил, что коллеги из Запорожской области получают необходимую методологическую поддержку. Практически все территориальные фонды направляют своих специалистов, чтобы помочь новым территориям.
«Наша общая задача — без задержек в организации оформлять полисы ОМС, чтобы жители Запорожской области могли получать качественную медицинскую помощь во всей России», — подчеркнул Илья Баланин.
В своем телеграм-канале Евгений Балицкий отметил, что на данный момент уже оформлено более 34 тысяч полисов ОМС для жителей Запорожской области.