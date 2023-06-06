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Анатолий Локоть встретился с жителями Хилокского жилмассива

6 июня 2023, 15:07
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
В разговоре принимали участие сотрудники городской прокуратуры, районной администрации и жители Хилокского жилмассива. Обсуждали проблемы территории, прилегающей к ТЦ «Хилокский».

О проблемах территории в мэрии Новосибирска знают. И уже намечены пути решения. Рейды на территории рынков будут продолжены. Незаконные объекты выявлены и снесены, будет решен вопрос с самовольной свалкой, которая находится на территории Верх-Тулинского сельсовета.
Определены сроки установления санитарно-защитных зон Клещихинского кладбища и мусорного полигона «Левобережный», отметил Анатолий Локоть.
На данный момент предприняты конкретные шаги: чтобы обеспечить надежное теплоснабжение микрорайона будет принята в муниципальную собственность котельная в Арагунском переулке, было проведено обследование домов на улице Малыгина. Выявили аварийные и требующие расселения. Идет благоустройство дворов на Хилокской улице.
Проблемы жителей Хилокского микрорайона мэрия Новосибирска будет решать комплексно. «Дорожная карта» по развитию Хилокского жилмассива разработана до 2024 года.

#Полина Симакова#Новосибирск
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