Анатолий Локоть встретился с жителями Хилокского жилмассива

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
О проблемах территории в мэрии Новосибирска знают. И уже намечены пути решения. Рейды на территории рынков будут продолжены. Незаконные объекты выявлены и снесены, будет решен вопрос с самовольной свалкой, которая находится на территории Верх-Тулинского сельсовета.
Определены сроки установления санитарно-защитных зон Клещихинского кладбища и мусорного полигона «Левобережный», отметил Анатолий Локоть.
На данный момент предприняты конкретные шаги: чтобы обеспечить надежное теплоснабжение микрорайона будет принята в муниципальную собственность котельная в Арагунском переулке, было проведено обследование домов на улице Малыгина. Выявили аварийные и требующие расселения. Идет благоустройство дворов на Хилокской улице.
Проблемы жителей Хилокского микрорайона мэрия Новосибирска будет решать комплексно. «Дорожная карта» по развитию Хилокского жилмассива разработана до 2024 года.