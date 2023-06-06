Андрей Травников в режиме живого диалога пообщался с молодёжью Новосибирска

Разговор в областном Правительстве состоялся в рамках марафона «Ты — Россия» форума «Гражданский диалог».



Предваряя диалог, Андрей Травников подчеркнул: символично, что этот марафон приурочен к Государственному празднику — Дню России: «Россия для меня — это наша общность, единый народ, к которому я принадлежу и который люблю. Это богатейшая история, которой я горжусь, как и тем, что при столкновении с жестокими вызовами мы способны крепко сплачиваться и преодолевать любое противостояние. В будущем я вижу Россию страной, которая сама себе определяет путь и вектор развития, ценности и народную идеологию — суверенным во всех смыслах государством. Для этого нам надо хорошо усвоить как собственный урок последнего года, так и уроки, которые преподносили нам и нашим соседям в последние тридцать лет. Эти годы научили нас тому, как опасно в любом государстве вести непоследовательную внутриполитическую линию. Мы, как и Украина, рисковали утратить свою идентичность и так же не могли определиться. Но, слава Богу, избежали этой участи — во многом благодаря позиции Президента России Владимира Путина. Но только декларации о том, что мы возвращаемся к нашим традиционным духовным и культурным ценностям, недостаточно — надо чётко обозначить, что мы под ними понимаем. Чтобы определять будущее России, сегодня требуется сформировать народную идеологию».



Говоря о социально-экономическом развитии Новосибирской области, Губернатор напомнил, что его направления были определены ещё в 2018 году, когда разрабатывалась стратегия развития до 2030 года. «Мы тогда её назвали „Сибирское лидерство“. За этой фразой скрываются абсолютно чёткие целевые показатели — по основным направлениям развиваться темпами выше, чем другие регионы за Уралом. Диверсификация нашей экономики — наше конкурентное преимущество, мы поддерживаем условия для всестороннего развития. Любой бизнес-проект в любой отрасли заслуживает нашего внимания и различных мер поддержки. Несмотря на то, что минувшие пять лет вобрали в себя непредсказуемые события — пандемию, санкции — нам эти задачи удалось выполнить: по всем основным показателям у нас прирост выше, чем в среднем и по России, и по Сибири. На следующую пятилетку мы ставим себе такую же цель — развиваться быстрее других за счёт создания инфраструктуры, логистического преобразования, формирования производственных площадок и условий для развития бизнеса во всех отраслях. Отмечу, что вовлечённость молодёжи в эти процессы должна неизменно строиться на готовности к диалогу и твёрдой патриотической установке, на любви к Родине», — пояснил Андрей Травников.



Вместе с Губернатором в мероприятии участвовали заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр региональной политики Андрей Клюзов, начальник Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища, генерал-майор Сергей Марковчин, руководители органов власти, депутаты, члены Общественной палаты региона, активисты военно-патриотических клубов, движения «Защитник», лекторы Всероссийского общества «Знание», волонтёры регионального отделения Народного фронта — всего более 150 человек.



В целях реализации задач государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан России в мае–июне 2023 г. в Новосибирской области проводится серия мероприятий под общим названием «Марафон гражданской активности „Ты — Россия!“. Его организовали региональное военно-патриотическое движение „Защитник“, Новосибирское отделение Общероссийского движения „Народный фронт „За Россию“, региональное отделение Российского общества „Знание“, Правительство Новосибирской области.