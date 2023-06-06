Авария на Каховской ГЭС: Крым останется без воды?

Власти Крыма заявляют, что пока проблем нет. Так губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в городе есть собственное хранилище с достаточными запасами воды. Имеются и резервные источники. На данный момент крымчане могут не опасаться перебоев с водой для приготовления супа и стирки белья. Но что будет дальше?