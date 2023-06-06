Авария на Каховской ГЭС: Крым останется без воды?

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Как сообщают «Новые Известия», после обнародования информации об обстрелах Каховской ГЭС власти администрация Новой Каховки сразу поспешила сделать ряд обнадеживающих заявлений. По данным мэрии, угрозы для «обезвоживания» Крыма не было.
«Не нужно никакой паники. Единственная угроза — проблемы с поставкой воды в Крым», — заявил мэр города Владимир Леонтьев.
Также в телеграм-канале мэрии сообщили, что угрозы для Северо-Крымского канала нет.
«Крымчане заволновались. Но головная станция Северо-Крымского канала находится выше плотины Каховской ГЭС», — указано в соответствующем посте.
Однако позже власти признали, что подача воды в Крымский канал пока приостановлена, так как уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает и возможны проблемы с водоснабжением. К тому же, ГЭС на данный момент не подлежит восстановлению.
Власти Крыма заявляют, что пока проблем нет. Так губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в городе есть собственное хранилище с достаточными запасами воды. Имеются и резервные источники. На данный момент крымчане могут не опасаться перебоев с водой для приготовления супа и стирки белья. Но что будет дальше?
Пока эксперты дают весьма оптимистичные прогнозы. В частности, заведующий кафедрой «Техносферная безопасность» Севастопольского госуниверситета Лариса Ничкова заявила, что запасов воды хватит до ноября. После этого уже поможет природа, которая напоит водоемы дождем. К тому же, ожидается холодная и снежная зима.
Ей вторит и известный блогер Юрий Подоляка.
«Пока никакой катастрофы не произошло. Будут подтопления до двух-трех метров, местами затопит острова. Вот если бы сложилась дамба, то катастрофа была масштабной», — утверждает Подоляка.
Однако и он не списывает со счетов обрушение плотины. Водохранилище исчезнет и наполнение Северо-Крымского канала станет невозможным.
Стоит отметить, что сейчас невольно повторяется ситуация 2014 года, когда Украина заблокировала канал и полуостров выживал на собственных запасах. Вплоть до 2022 года Крым испытывал постоянные перебои с водой. Ситуация резко изменилась с началом СВО, когда российские войска возобновили подачу воды для крымчан.
При этом альтернативные сценарии обсуждались и тогда. Одним из наиболее дорогостоящих является переброска воды с Кубани. Но это грозит «обезвоживанием» юга России. Также есть надежда, что собственные источники найдутся и на территории Крыма, что требует научных исследований.