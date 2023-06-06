atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:58

Published Сегодня, 01:58

Modified Сегодня, 02:04

Updated Сегодня, 02:04

Изображение материала

Болота загорелись возле трассы в Новосибирской области

6 июня 2023, 01:58
Фото: 1MI
Пострадавших нет

В Новосибирской области возле трассы загорелись болота

Болота вспыхнули в Барабинском районе Новосибирской области — угрозы домам не было, о чем стало известно из соцсетей.

Недалеко от дороги в Барабинске, Новосибирской области загорелись болота. Вследствие происшествия возник пожар, который тушили спасатели. Инцидент произошел 5 июня на Промышленной улице. Телеграм-канал «АСТ Black» опубликовал кадры с места происшествия.

Горят болота Горят болота
Горят болота
Фото: Телеграм-канал «АСТ Black»/скриншот

Региональное управление МЧС подтвердило информацию о техногенном пожаре: загорелись камыши, расположенные в местностях с трудным доступом. Однако городских поселений пожар не затронул, поэтому нет угрозы перехода огня на жилые зоны.

«5 июня 2023 года в 15:21 выезжали на тушение ландшафтного пожара в Барабинске. Ориентир — улица Промышленная. Горел камыш в заболоченных местах. Угрозы населенному пункту, жилым домам не было. Пожар ликвидирован», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Напомним, что ранее в Купинском районе региона ввели режим ЧС из-за засухи. Также читайте, что на выходных произошел пожар в новосибирской больнице.

Аномальная жара: в Купинском районе НСО ввели режим ЧС из-за засухи
Узнать подробнее
Читайте также:
Мусорный полигон загорелся в Татарском районе Новосибирской области
Пожар в Центральной клинической больнице Академгородка: что горит — фото с места ЧП
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Общество#Происшествия#Город#Пожар
Подпишитесь
SOS! Жители Новосибирской области требуют ввести режим ЧС из-за отсутствия воды
Вчера, 08:13
Элитные ЖК в Академгородке второе лето выживают без воды: строительство продолжается
Сегодня, 05:34
«Мало людей идет в контрактники»: глава ЧВК «Вагнер» ответил комбату «Веги» Панферову
Вчера, 11:53
Новосибирского велосипедиста сразил солнечный удар
Вчера, 13:10
Названа дата завершения аномальной жары в Новосибирской области. Когда ждать дождей?
Сегодня, 01:35