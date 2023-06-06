Болота загорелись возле трассы в Новосибирской области

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Недалеко от дороги в Барабинске, Новосибирской области загорелись болота. Вследствие происшествия возник пожар, который тушили спасатели. Инцидент произошел 5 июня на Промышленной улице. Телеграм-канал «АСТ Black» опубликовал кадры с места происшествия.
Региональное управление МЧС подтвердило информацию о техногенном пожаре: загорелись камыши, расположенные в местностях с трудным доступом. Однако городских поселений пожар не затронул, поэтому нет угрозы перехода огня на жилые зоны.
«5 июня 2023 года в 15:21 выезжали на тушение ландшафтного пожара в Барабинске. Ориентир — улица Промышленная. Горел камыш в заболоченных местах. Угрозы населенному пункту, жилым домам не было. Пожар ликвидирован», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Напомним, что ранее в Купинском районе региона ввели режим ЧС из-за засухи. Также читайте, что на выходных произошел пожар в новосибирской больнице.