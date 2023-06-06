Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Второе лето жители элитных кварталов Академгородка остаются без воды — прошлым летом отключения начались 10 июня. Как рассказала жительница поселка Ложок Татьяна Шипилова: «Отключения были в хаотичном порядке — невозможно было предугадать, когда отключат, а когда дадут воду. Мы писали в МУП „Ложок“, организацию ответственную за водоснабжение в нашем поселке. Мы фиксировали отключения, собрали документы, написали обращение в сельсовет, в район, в ГЖИ, в „Горводоканал“, обращение подписали более 500 человек. Все прошлое лето жители писали обращения, но проблема решилась только в конце августе, когда спала жара и начались дожди».
В этом году 3 июня в поселке Ложок вечером без предупреждения отключили воду, то же самое произошло на следующий день. Вчера об отключении воды на ночь жителей наконец-то предупредили — воды не было с 21.00 до 6.00, в связи с разноуровневым ландшафтом в домах в низине вода появилась раньше, в домах наверху — позже.
Строительство элитных ЖК рядом, таких как «Да Винчи», «Тесла» продолжается, рядом возведен кампус Технопарка, который готовится к открытию. Будущим жителям обещают тишину, спокойствие, собственную территорию и шикарные виды, но как все это будет работать без воды — большой вопрос. При этом цена на квадратный метр в этом районе выше среднего по Новосибирску.
О проблемах с водой ни застройщики, ни агентства недвижимости новым жильцам не сообщают — так что при заселении их ждет неприятный сюрприз. И чем более населенным будет этот район, тем острее станет вопрос с водой.
На отсутствие воды жалуются жители многих регионов Новосибирской области.