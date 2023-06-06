Второе лето жители элитных кварталов Академгородка остаются без воды — прошлым летом отключения начались 10 июня. Как рассказала жительница поселка Ложок Татьяна Шипилова: «Отключения были в хаотичном порядке — невозможно было предугадать, когда отключат, а когда дадут воду. Мы писали в МУП „Ложок“, организацию ответственную за водоснабжение в нашем поселке. Мы фиксировали отключения, собрали документы, написали обращение в сельсовет, в район, в ГЖИ, в „Горводоканал“, обращение подписали более 500 человек. Все прошлое лето жители писали обращения, но проблема решилась только в конце августе, когда спала жара и начались дожди».