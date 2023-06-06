atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Изображение материала

Элитные ЖК в Академгородке второе лето выживают без воды: строительство продолжается

6 июня 2023, 05:34
Фото: страница Елены Божик Вконтакте
ЖК "Да Винчи"

В новосибирском Академгородке второе лето люди живут без воды

Жители элитных ЖК в Академгородке второе лето выживают без воды — вода подается по часам в поселок «Горки Академпарка», жк «Да Винчи», поселок многодетных «Семейная сказка» и поселок Ложок. Жители пишут во все инстанции второй год, но проблема так и не решена, а рядом продолжают строить новые дома.

Второе лето без воды — жители пишут во все инстанции

Второе лето жители элитных кварталов Академгородка остаются без воды — прошлым летом отключения начались 10 июня. Как рассказала жительница поселка Ложок Татьяна Шипилова: «Отключения были в хаотичном порядке — невозможно было предугадать, когда отключат, а когда дадут воду. Мы писали в МУП „Ложок“, организацию ответственную за водоснабжение в нашем поселке. Мы фиксировали отключения, собрали документы, написали обращение в сельсовет, в район, в ГЖИ, в „Горводоканал“, обращение подписали более 500 человек. Все прошлое лето жители писали обращения, но проблема решилась только в конце августе, когда спала жара и начались дожди».

В этом году 3 июня в поселке Ложок вечером без предупреждения отключили воду, то же самое произошло на следующий день. Вчера об отключении воды на ночь жителей наконец-то предупредили — воды не было с 21.00 до 6.00, в связи с разноуровневым ландшафтом в домах в низине вода появилась раньше, в домах наверху — позже.

Клубные дома за бешенные деньги ... без водыКлубные дома за бешенные деньги ... без воды
Клубные дома за бешенные деньги ... без воды
Фото: Телеграм канал Tayganews

Клубные дома и шикарные виды…без воды

Строительство элитных ЖК рядом, таких как «Да Винчи», «Тесла» продолжается, рядом возведен кампус Технопарка, который готовится к открытию. Будущим жителям обещают тишину, спокойствие, собственную территорию и шикарные виды, но как все это будет работать без воды — большой вопрос. При этом цена на квадратный метр в этом районе выше среднего по Новосибирску.

О проблемах с водой ни застройщики, ни агентства недвижимости новым жильцам не сообщают — так что при заселении их ждет неприятный сюрприз. И чем более населенным будет этот район, тем острее станет вопрос с водой.

SOS! Жители Новосибирской области требуют ввести режим ЧС из-за отсутствия воды
Узнать подробнее

На отсутствие воды жалуются жители многих регионов Новосибирской области.

#Ольга Храмушкина#Вода#Коммунальные службы#Происшествия#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Академгородок
Подпишитесь
SOS! Жители Новосибирской области требуют ввести режим ЧС из-за отсутствия воды
Вчера, 08:13
Болота загорелись возле трассы в Новосибирской области
Сегодня, 01:58
«Мало людей идет в контрактники»: глава ЧВК «Вагнер» ответил комбату «Веги» Панферову
Вчера, 11:53
Новосибирского велосипедиста сразил солнечный удар
Вчера, 13:10
Названа дата завершения аномальной жары в Новосибирской области. Когда ждать дождей?
Сегодня, 01:35