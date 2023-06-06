Главный по спорту Толоконский возглавит ФК «Новосибирск»

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Об отставке Толоконского стало известно во время аппаратного совещания. Чиновник написал заявление по собственному желанию. Исполняющим обязанности начальника управления будет заместитель Алексея Толоконского Константин Катионов. На своей должности Толоконский проработал пять лет.
Стоит отметить, что разговоры об отставке главы спортивного управления мэрии велись с конца апреля. Это могло быть связано с кадровыми чистками в спортивных учреждениях Новосибирска.
При этом ожидается повышение Алексея Толоконского. Чиновнику могут предложить руководящую должность в футбольном клубе «Новосибирск». Недавно стало известно о смене тренера клуба.