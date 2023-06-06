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Главный по спорту Толоконский возглавит ФК «Новосибирск»

6 июня 2023, 06:34
Фото: Официальная страница ФК «Новосибирск» «ВКонтакте»
Алексею Толоконскому прочат должность в ФК «Новосибирск»

Глава управления спорта Толоконский уйдет в ФК «Новосибирск»

В администрации города Новосибирска произошли кадровые изменения. Свой пост покинул начальник управления физической культуры и спорта мэрии Алексей Толоконский.

Об отставке Толоконского стало известно во время аппаратного совещания. Чиновник написал заявление по собственному желанию. Исполняющим обязанности начальника управления будет заместитель Алексея Толоконского Константин Катионов. На своей должности Толоконский проработал пять лет.

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Стоит отметить, что разговоры об отставке главы спортивного управления мэрии велись с конца апреля. Это могло быть связано с кадровыми чистками в спортивных учреждениях Новосибирска.

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При этом ожидается повышение Алексея Толоконского. Чиновнику могут предложить руководящую должность в футбольном клубе «Новосибирск». Недавно стало известно о смене тренера клуба.

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#Новосибирск#Политика#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Увольнение#Футбол#Отставка
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