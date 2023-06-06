Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о достройке крупнейшего долгостроя

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что это уже второй масштабный инвестиционный проект, запущенный в 2023 году. Всего же в регионе реализуется 43 МИПа, в рамках которых ведется восстановление нарушенных прав более 4,4 тысяч семей в отношении 26 проблемных жилых домов. Благодаря проектам привлечено более 2,8 млрд рублей на решение проблем дольщиков. Кроме того, гражданам, пострадавшим от застройщиков, инициаторами проектов предоставлено 40,8 тысяч кв.м готового жилья. В стадии согласования находятся еще три МИПа, благодаря которым на решение проблем дольщиков будет направлено 764 млн рублей, а также выделено 4,2 тысяч кв. м жилья.