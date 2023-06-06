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Новосибирскому физику Звегинцеву отказали в прогулках

6 июня 2023, 05:45
Фото: 1MI
Новосибирскому физику отказали в прогулках

Обвиняемому в госизмене новосибирскому физику отказали в прогулках

Обвиняемому в государственной измене сотруднику ИТПМ СО РАН Валерию Звегинцеву отказали в праве на прогулки. Соответствующее ходатайство подала защита физика.
«Сторона защиты подала ходатайство о разрешении обвиняемому прогулок. В удовлетворении ходатайства отказано», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирска.

До этого Валерию Звегинцеву продлили срок домашнего ареста. Ученый останется дома до сентября.

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Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев был арестован в конце мая нынешнего года по подозрению в государственной измене. Поводом могла послужить научная статья в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. При этом сам ученый заявляет, что материал прошел соответствующие экспертизы.

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