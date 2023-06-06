Новосибирскому физику Звегинцеву отказали в прогулках

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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«Сторона защиты подала ходатайство о разрешении обвиняемому прогулок. В удовлетворении ходатайства отказано», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирска.
До этого Валерию Звегинцеву продлили срок домашнего ареста. Ученый останется дома до сентября.
Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев был арестован в конце мая нынешнего года по подозрению в государственной измене. Поводом могла послужить научная статья в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. При этом сам ученый заявляет, что материал прошел соответствующие экспертизы.