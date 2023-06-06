Первая гроза в 2023 году прогремела в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Произошло это в Кыштовском районе Новосибирской области. По словам местных жителей, раскаты грома были такой силы, что невозможно было уснуть.
Ну, а вместе с грозой пришел долгожданный дождь, правда, кратковременный. Но огород намочить все же успел.
А вот остальным жителям Новосибирской области повезло меньше — дикая жара продолжает сохраняться в регионе, огород сохнет, а у некоторых даже случаются перебои с водой, причем не горячей.
Напомним, ранее мы рассказали, когда в НСО станет чуть прохладнее — хорошая новость: произойдет это уже скоро. Синоптики даже обещают небольшие дожди.