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Первая гроза в 2023 году прогремела в Новосибирской области

6 июня 2023, 03:59
Фото: atas.info/1MI
Дождь прошел в одном районе НСО

В Новосибирской области прогремела первая гроза в 2023 году

Утром в Новосибирской области прогремела первая гроза и пошел дождь, о чем сообщают читатели Atas.info.

Произошло это в Кыштовском районе Новосибирской области. По словам местных жителей, раскаты грома были такой силы, что невозможно было уснуть.

Ну, а вместе с грозой пришел долгожданный дождь, правда, кратковременный. Но огород намочить все же успел.

А вот остальным жителям Новосибирской области повезло меньше — дикая жара продолжает сохраняться в регионе, огород сохнет, а у некоторых даже случаются перебои с водой, причем не горячей.

Напомним, ранее мы рассказали, когда в НСО станет чуть прохладнее — хорошая новость: произойдет это уже скоро. Синоптики даже обещают небольшие дожди.

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