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Под Новосибирском бесследно исчезла 39-летняя женщина в сланцах и топе

6 июня 2023, 02:53
Фото: ЛизаАлерт
Женщину искали в лесу

В деревне Новосибирской области пропала 39-летняя женщина в бежевом топе и сланцах

Без вести пропавшую женщину из Колыванского района ищут в Новосибирской области больше суток.

В деревне Середино Колыванского района Новосибирской области пропала 39-летняя Людмила Лосева. Произошло это в понедельник, 5 июня.

Волонтеры отряда Лиза Алерт уже начали ее поиски. По информации волонтеров, женщина ушла в неизвестном направлении.

С наступившей жарой поиски становятся опасными: температура в тени может достигать +39 градусов, что увеличивает вероятность теплового удара.

Приметы пропавшей: рост — 148 см, нормальное телосложение, черные волосы и голубые глаза. Она была одета в бежевый топ, черные шорты и сланцы.

Напомним, ранее поиски пропавшей 91-летней пенсионерки из НСО закончились трагедией.

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#Эмилия Губарева#Поиск#Пропала#Пропажа#Общество#Новосибирская область
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