Под Новосибирском бесследно исчезла 39-летняя женщина в сланцах и топе

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
В деревне Середино Колыванского района Новосибирской области пропала 39-летняя Людмила Лосева. Произошло это в понедельник, 5 июня.
Волонтеры отряда Лиза Алерт уже начали ее поиски. По информации волонтеров, женщина ушла в неизвестном направлении.
С наступившей жарой поиски становятся опасными: температура в тени может достигать +39 градусов, что увеличивает вероятность теплового удара.
Приметы пропавшей: рост — 148 см, нормальное телосложение, черные волосы и голубые глаза. Она была одета в бежевый топ, черные шорты и сланцы.
Напомним, ранее поиски пропавшей 91-летней пенсионерки из НСО закончились трагедией.