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Прокурор Купинского района разбился в Новосибирской области — погибла годовалая дочка

6 июня 2023, 06:27
Фото: 1MI
Погибла маленькая девочка

В Новосибирской области разбился прокурор Купинского района с семьей

В Купинском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП на щебеночной дороге: разбилась семья местного прокурора вместе с годовалой дочерью. В результате аварии погибла маленькая девочка.

Известно, что машина местного прокурора Антона Балькова ехала по дороге от озера Горькое в райцентр. Точная причина аварии не установлена, возможно, лопнуло колесо, и легковушка потеряла управление.

Основной удар пришёлся на пассажирскую сторону, где находилась жена прокурора вместе с дочерью. В результате столкновения погибла годовалая девочка, сообщает «КП-Новосибирск».

Состояние родителей и четырехлетнего сына остается тяжелым, и их госпитализировали с серьезными травмами. Следственный комитет занимается происшествием, но на данный момент официальной информации о случившемся пока нет.

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