Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Известно, что машина местного прокурора Антона Балькова ехала по дороге от озера Горькое в райцентр. Точная причина аварии не установлена, возможно, лопнуло колесо, и легковушка потеряла управление.
Основной удар пришёлся на пассажирскую сторону, где находилась жена прокурора вместе с дочерью. В результате столкновения погибла годовалая девочка, сообщает «КП-Новосибирск».
Состояние родителей и четырехлетнего сына остается тяжелым, и их госпитализировали с серьезными травмами. Следственный комитет занимается происшествием, но на данный момент официальной информации о случившемся пока нет.