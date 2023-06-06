Сибирячка устроила зажигательные танцы в машине

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
«Даже в пробке можно весело проводить время», — сообщается в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
На записи хорошо видно, как стоящая в пробке девушка начинает двигаться только под ей слышную музыку. Ролик короткий, но буквально заряжает энергией.
Видеозапись уже начали обсуждать новосибирцы. «Когда у тебя есть кондиционер», — написал Дамир Юлдашев. «Хорошее настроение — это огонь», — считает Ольга Шумейко. «Может быть, она детей в детский лагерь отправила?», — шутит Александр Замай. «Ооо… Рада, что я не одна такая», — поделилась Анна Гасанова.
Впрочем, нашлись люди, которые сочли ролик попыткой вмешательства в личную жизнь. «Как же любят скучные люди подглядывать за другими», — заметила Ирина Беломестнова. «И что теперь? Я не могу в своей машине в носу поковыряться? Обязательно выкладывать это в соцсети?», — возмутился Николай Анисимов. «Прости господи, заняться больше нечем этому папарацци», — написала сибирячка под ником Мария Фэст.
Стоит отметить, что не все могут себе позволить хорошее настроение в жару. В частности, вчера солнечный удар в Новосибирске получил велосипедист.