Сибирячка устроила зажигательные танцы в машине

Впрочем, нашлись люди, которые сочли ролик попыткой вмешательства в личную жизнь. «Как же любят скучные люди подглядывать за другими», — заметила Ирина Беломестнова. «И что теперь? Я не могу в своей машине в носу поковыряться? Обязательно выкладывать это в соцсети?», — возмутился Николай Анисимов. «Прости господи, заняться больше нечем этому папарацци», — написала сибирячка под ником Мария Фэст.