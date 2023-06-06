atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Изображение материала

Сибирячка устроила зажигательные танцы в машине

6 июня 2023, 09:10
Фото: 1MI
Сибирячка решила потанцевать в пробке

В Новосибирске девушка решила потанцевать в машине

В Новосибирске девушка за рулем решила потанцевать. Это произошло во время пробки.
«Даже в пробке можно весело проводить время», — сообщается в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

На записи хорошо видно, как стоящая в пробке девушка начинает двигаться только под ей слышную музыку. Ролик короткий, но буквально заряжает энергией.

Видеозапись уже начали обсуждать новосибирцы. «Когда у тебя есть кондиционер», — написал Дамир Юлдашев. «Хорошее настроение — это огонь», — считает Ольга Шумейко. «Может быть, она детей в детский лагерь отправила?», — шутит Александр Замай. «Ооо… Рада, что я не одна такая», — поделилась Анна Гасанова.

Впрочем, нашлись люди, которые сочли ролик попыткой вмешательства в личную жизнь. «Как же любят скучные люди подглядывать за другими», — заметила Ирина Беломестнова. «И что теперь? Я не могу в своей машине в носу поковыряться? Обязательно выкладывать это в соцсети?», — возмутился Николай Анисимов. «Прости господи, заняться больше нечем этому папарацци», — написала сибирячка под ником Мария Фэст.

Две девушки за рулем спровоцировали пробку в центре Новосибирска
Узнать подробнее

Стоит отметить, что не все могут себе позволить хорошее настроение в жару. В частности, вчера солнечный удар в Новосибирске получил велосипедист.

Новосибирского велосипедиста сразил солнечный удар
Узнать подробнее
Читайте также:
Нет воды в аномальную жару — в каких районах Новосибирской области объявили ЧС
#Новосибирск#Общество#Соцсети#Пробка#Видео
Подпишитесь
Такого не было никогда: новосибирцы в шоке от температуры воды в Оби в начале июня
Сегодня, 05:52
Элитные ЖК под Новосибирском второе лето выживают без воды
Сегодня, 05:34
Болота загорелись возле трассы в Новосибирской области
Сегодня, 01:58
«Мало людей идет в контрактники»: глава ЧВК «Вагнер» ответил комбату «Веги» Панферову
Вчера, 11:53
Прокурор Купинского района разбился в Новосибирской области — погибла годовалая дочка
Сегодня, 06:27
Названа дата завершения аномальной жары в Новосибирской области. Когда ждать дождей?
Сегодня, 01:35