Стоит отметить, что в Новосибирске и области сохраняется аномальная жара до +40 °C максимально и +34…+38 °C в среднем. Июнь в 2023 году признан самым жарким и жара побила даже последний рекорд за 100 лет. А вот купальный сезон в регионе еще не открыли: обещают после 15 числа.