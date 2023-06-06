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Такого не было никогда: новосибирцы в шоке от температуры воды в Оби в начале июня

6 июня 2023, 05:52
Фото: 1MI
Вода уже теплая

Вода в Новосибирском водохранилище прогрелась до рекордных температур

С приходом жары новосибирцы идут загорать и купаться (даже несмотря на еще неоткрытый купальный сезон): говорят, вода уже совсем теплая, ну или уже так кажется. Мы посмотрели температуру воды в реке Обь и Новосибирском водохранилище — данные разные.

По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воды в Новосибирском водохранилище составляет +23.0 ℃. В реке вода прогрелась на +17.2 ℃.

Сайт seatemperature свидетельствует о том, что сегодня температура воды в Новосибирске составляет 19,1 °C. Такая вода является прохладной и бодрящей. Неделю назад прогрелась на 12 °C.

Сайт fishingsib предоставляет следующие данные: температура воды в реке Обь составляет +17 °C.

«Все выходные купались на Новосибирском водохранилище и мы в шоке, какая вода теплая, прям благодать, да еще и в такую жару. Друзья сказали в Оби чуть холоднее», — рассказала Atas.info сибирячка Елена.

Стоит отметить, что в Новосибирске и области сохраняется аномальная жара до +40 °C максимально и +34…+38 °C в среднем. Июнь в 2023 году признан самым жарким и жара побила даже последний рекорд за 100 лет. А вот купальный сезон в регионе еще не открыли: обещают после 15 числа.

А когда же немного похолодает и пойдет дождь? Совсем скоро. По крайней мере такой прогноз дают синоптики разных погодных сервисов. Также отметим, что в мае Обское море все еще не растаяло — лед лежал удивительно долго. На водохранилище лед растаял в последнюю очередь.

Обское море не растаяло, несмотря на жару +30°С
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#Эмилия Губарева#Вода#Жара#Погода#Погода на неделю#Пляж#Купальный сезон#Новосибирское водохранилище#Обь#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск
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