Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воды в Новосибирском водохранилище составляет +23.0 ℃. В реке вода прогрелась на +17.2 ℃.
Сайт seatemperature свидетельствует о том, что сегодня температура воды в Новосибирске составляет 19,1 °C. Такая вода является прохладной и бодрящей. Неделю назад прогрелась на 12 °C.
Сайт fishingsib предоставляет следующие данные: температура воды в реке Обь составляет +17 °C.
«Все выходные купались на Новосибирском водохранилище и мы в шоке, какая вода теплая, прям благодать, да еще и в такую жару. Друзья сказали в Оби чуть холоднее», — рассказала Atas.info сибирячка Елена.
Стоит отметить, что в Новосибирске и области сохраняется аномальная жара до +40 °C максимально и +34…+38 °C в среднем. Июнь в 2023 году признан самым жарким и жара побила даже последний рекорд за 100 лет. А вот купальный сезон в регионе еще не открыли: обещают после 15 числа.
А когда же немного похолодает и пойдет дождь? Совсем скоро. По крайней мере такой прогноз дают синоптики разных погодных сервисов. Также отметим, что в мае Обское море все еще не растаяло — лед лежал удивительно долго. На водохранилище лед растаял в последнюю очередь.