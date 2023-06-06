В Новосибирске прооперировали сердце 9-летнему мальчику с помощью робота

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Операция была выполнена на фоне редкого сочетания нескольких пороков, в том числе единственного желудочка сердца, и стала уже второй за жизнь мальчика.
Поскольку оперируемая область размером всего 5-6 мм, для врачей возникли сложности с маневрированием внутри сердца.
«Любая ошибка — и сердце пациента перестанет сокращаться вовсе», — отметил замгендиректора по научной работе Александр Романов.
Чтобы избежать ошибок, хирурги прибегли к помощи роботизированной системы Стереотаксис, которая справилась с задачей.
Мальчик успешно перенёс операцию и чувствует себя хорошо. Теперь он будет продолжать лечение и восстанавливаться под присмотром врачей.