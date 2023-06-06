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В Новосибирске прооперировали сердце 9-летнему мальчику с помощью робота

6 июня 2023, 02:17
Фото: 1MI
Мальчик идет на поправку
В Новосибирске роботизированная система помогла кардиохирургам центра имени Мешалкина провести операцию девятилетнему мальчику с множественным пороком сердца.

Операция была выполнена на фоне редкого сочетания нескольких пороков, в том числе единственного желудочка сердца, и стала уже второй за жизнь мальчика.

Поскольку оперируемая область размером всего 5-6 мм, для врачей возникли сложности с маневрированием внутри сердца.

«Любая ошибка — и сердце пациента перестанет сокращаться вовсе», — отметил замгендиректора по научной работе Александр Романов.

Чтобы избежать ошибок, хирурги прибегли к помощи роботизированной системы Стереотаксис, которая справилась с задачей.

Мальчик успешно перенёс операцию и чувствует себя хорошо. Теперь он будет продолжать лечение и восстанавливаться под присмотром врачей.

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#Эмилия Губарева#Врач#Роботы#Технологии#Центр Мешалкина#Дети#Общество#Новосибирск
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