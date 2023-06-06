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В Новосибирской области стартует десятый региональный форум «Гражданский диалог»

6 июня 2023, 09:40
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Тема форума в 2023 году «Гражданское общество: новые вызовы — новые задачи», целью форума является расширение взаимодействия некоммерческих организаций, бизнеса и государства в условиях нового времени.

Организатором форума выступает министерство региональной политики Новосибирской области, организаторами площадок — министерство образования региона, Агентство поддержки молодёжных инициатив, Молодёжное правительство при региональном Правительстве. Традиционно в работе форума примут участие федеральные эксперты — представители Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, члены Общественной палаты Российской Федерации, крупных федеральных фондов и СО НКО, организаций и учреждений, которые оказывают всестороннюю поддержку некоммерческим организациям.

В течение двух дней пройдет более 20 мероприятий. 6 июня запланированы мероприятия патриотической направленности, среди которых финал марафона гражданской активности «Ты — Россия». Участники площадки обсудят суверенный путь развития страны, нравственные ориентиры и гражданскую идентичность, возможные формы проявления патриотизма в условиях проведения специальной военной операции, зададут вопросы об истории страны и региона. В этот же день состоится методический семинар с руководителями военно-патриотических клубов Новосибирской области по программе развития материально-технической базы ВПК в рамках проекта «Служу Отечеству», а также товарищеский матч по волейболу «Все для Победы» среди команд «Власть», «Бизнес», «НКО», «Молодежь».

7 июня пройдет торжественная церемония награждения активистов СО НКО за большую работу в благотворительной, добровольческой, социальной сфере, реализацию инициатив, направленных на оказание гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. В этот день будет работать 10 тематических площадок, где в первоочередном порядке будут обсуждаются темы гуманитарных миссий и благотворительных практик для жителей Донбасса, оказания помощи нашим бойцам — участникам специальной военной операции, сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в современном мире, вопросы патриотического воспитания, развития местных сообществ, роль НКО в решении социальных проблем, вопрос создания Дома НКО в Новосибирской области.

Форум объединит на одной площадке порядка тысячи гражданских активистов, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, органов власти, благотворительных организаций, бизнеса и экспертного сообщества.

#Новосибирск
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