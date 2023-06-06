Житель села Шипицыно Олег Николаев погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
«В Шипицыно Венгеровского района простились с Олегом Николаевым, участников специальной военной операции. Олег погиб 14 апреля при выполнении боевых задач в составе частной военной компании „Вагнер“, — сообщается в официальном паблике „Венгеровской газеты“ социальной сети „ВКонтакте“.
В церемонии прощания приняли участие глава Венгеровского района Сергей Черных, руководитель администрации Шипицынского сельсовета Анна Рожкова, а также учительница и одноклассница погибшего Валентина Голубицкая и Марина Поротникова.
Обстоятельства гибели Олега Николаева не сообщаются.