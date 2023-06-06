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Житель села Шипицыно Олег Николаев погиб в зоне СВО

6 июня 2023, 12:58
Фото: Официальный паблик «Венгеровской газеты» «ВКонтакте»
Мужчина погиб в ходе СВО

Уроженец села Шипицыно ОЛег Николаев погиб в зоне СВО

В Венгеровском районе простились с местным жителем Олегом Николаевым. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции.
«В Шипицыно Венгеровского района простились с Олегом Николаевым, участников специальной военной операции. Олег погиб 14 апреля при выполнении боевых задач в составе частной военной компании „Вагнер“, — сообщается в официальном паблике „Венгеровской газеты“ социальной сети „ВКонтакте“.
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В церемонии прощания приняли участие глава Венгеровского района Сергей Черных, руководитель администрации Шипицынского сельсовета Анна Рожкова, а также учительница и одноклассница погибшего Валентина Голубицкая и Марина Поротникова.

Обстоятельства гибели Олега Николаева не сообщаются.

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#Новосибирская область#Спецоперация#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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