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Через две недели после 35-летия: искитимец Сергей Светлович погиб на СВО

7 июня 2023, 13:22
Фото: Официальная страница администрации города Искитима «ВКонтакте»
У мужчины остались жена и сын

Искитимец Сергей Светлович погиб на СВО после 35-летнего юбилея

В Искитиме похоронили местного жителя Сергея Светловича. Молодой человек погиб в зоне СВО.
«На воинском кладбище Искитима простились с Героем, защитником Отечества, отдавшем жизнь за свою страну. Сергей Светлович погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине», — сообщается на официальной странице администрации города Искитима в социальной сети «ВКонтакте».
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Молодой человек родился 9 мая 1988 года в казахстанском Усть-Каменогорске. После окончания школы получил профессию бухгалтера-экономиста. Военную службу юноша проходил на границе с КНР. В Искитим переехал в 2011 году, где устроился на завод строительных материалов, позже занимался ремонтом и обслуживанием электроники и бытовой техники.

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В апреле Сергей Светлович принял решение пойти добровольцем и подписал контракт с Вооруженными силами России. 23 мая молодой человек погиб на территории Луганской народной республики.

У погибшего остались жена и сын. Об обстоятельствах гибели не сообщается.

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#Искитим#Спецоперация#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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