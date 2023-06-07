Через две недели после 35-летия: искитимец Сергей Светлович погиб на СВО

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
«На воинском кладбище Искитима простились с Героем, защитником Отечества, отдавшем жизнь за свою страну. Сергей Светлович погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине», — сообщается на официальной странице администрации города Искитима в социальной сети «ВКонтакте».
Молодой человек родился 9 мая 1988 года в казахстанском Усть-Каменогорске. После окончания школы получил профессию бухгалтера-экономиста. Военную службу юноша проходил на границе с КНР. В Искитим переехал в 2011 году, где устроился на завод строительных материалов, позже занимался ремонтом и обслуживанием электроники и бытовой техники.
В апреле Сергей Светлович принял решение пойти добровольцем и подписал контракт с Вооруженными силами России. 23 мая молодой человек погиб на территории Луганской народной республики.
У погибшего остались жена и сын. Об обстоятельствах гибели не сообщается.