Через две недели после 35-летия: искитимец Сергей Светлович погиб на СВО

Молодой человек родился 9 мая 1988 года в казахстанском Усть-Каменогорске. После окончания школы получил профессию бухгалтера-экономиста. Военную службу юноша проходил на границе с КНР. В Искитим переехал в 2011 году, где устроился на завод строительных материалов, позже занимался ремонтом и обслуживанием электроники и бытовой техники.