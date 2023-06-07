Что известно о сыне Виктора Толоконского, который возглавил ФК «Новосибирск»

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, новый руководитель был представлен коллективу клуба в ходе встречи 7 июня министром физической культуры и спорта Новосибирской области Сергеем Ахаповым.

«У Алексея Викторовича хороший опыт управленческой работы, большую часть своей жизни он посвятил футболу. Теперь его задача — поднять новосибирский футбол на достойный уровень и сделать все для подготовки достойной смены», — заявил Сергей Ахапов.

При этом в регионе для этого есть все предпосылки: хорошо отлаженная спортивная инфраструктура с большим количеством футбольных полей, манеж с новым травяным покрытием и стабильное финансирование.

Среди карьерных достижений Алексея Толоконского — руководство мини-футбольным клубом «Сибиряк» и шестилетняя работа в качестве начальника городского управления физкультуры и спорта. На новом месте новосибирец сформирует тренерский штаб и запустит процесс формирования состава главной команды и его подготовки к следующему спортивному сезону. Кроме того, генеральный директор планирует вплотную заняться юношеским и женским футболом, а также формированием кадрового резерва.

«Я всегда любил футбол. Играю в него и сейчас. Много времени потратил на его развитие, поэтому предложение возглавить ФК „Новосибирск“ — это большая ответственность и очень интересная задача», — отметил Алексей Толоконский.