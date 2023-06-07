Директор новосибирской турфирмы раскаялся в гибели людей на Камчатке

Согласно материалам дела, директор «Экстрим тайм» предлагал всем желающим подняться на вершину вулкана Ключевская сопка. При этом он не осознавал всех рисков, связанных с восхождением, а инструкторы, нанятые фирмой, не имели должных навыков и не могли обеспечить безопасность туристов. При этом компанией даже не был утвержден точный маршрут, а руководство природного парка ничего не знало о походе.