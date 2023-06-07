Директор новосибирской турфирмы раскаялся в гибели людей на Камчатке

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора туристической фирмы ООО „Экстрим Тайм“ города Новосибирска. Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ)», — указано на сайте СУ СКР по Камчатскому краю.
Глава турфирмы полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Уголовное дело в отношении одного из некомпетентных инструкторов прекращено в связи с его гибелью.
Согласно материалам дела, директор «Экстрим тайм» предлагал всем желающим подняться на вершину вулкана Ключевская сопка. При этом он не осознавал всех рисков, связанных с восхождением, а инструкторы, нанятые фирмой, не имели должных навыков и не могли обеспечить безопасность туристов. При этом компанией даже не был утвержден точный маршрут, а руководство природного парка ничего не знало о походе.
В итоге десять туристов решили рискнуть и отправились в поход с 28 августа по 9 сентября к вулкану Ключевская сопка. При восхождении туристы почувствовали себя плохо из-за разреженного воздуха и решили спуститься вниз. Инструкторы не учли неровностей рельефа, поэтому вся группа сорвалась вниз. Из-за переохлаждения и полученных травм восемь человек и инструктор погибли.