atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Изображение материала

Директор новосибирской турфирмы раскаялся в гибели людей на Камчатке

7 июня 2023, 11:46
Фото: СУ СКР по Камчатскому краю
Турпоход закончился трагедией

Директор новосибирской турфирмы признал вину в гибели людей на Камчатке

Директор новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм» полностью признал свою вину в гибели людей на Камчатке. Туристы сорвались вниз с Ключевской сопки.
«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора туристической фирмы ООО „Экстрим Тайм“ города Новосибирска. Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ)», — указано на сайте СУ СКР по Камчатскому краю.

Глава турфирмы полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Уголовное дело в отношении одного из некомпетентных инструкторов прекращено в связи с его гибелью.

Личинки опасного вредителя нашли в Новосибирске у туриста из Таджикистана
Узнать подробнее

Согласно материалам дела, директор «Экстрим тайм» предлагал всем желающим подняться на вершину вулкана Ключевская сопка. При этом он не осознавал всех рисков, связанных с восхождением, а инструкторы, нанятые фирмой, не имели должных навыков и не могли обеспечить безопасность туристов. При этом компанией даже не был утвержден точный маршрут, а руководство природного парка ничего не знало о походе.

В итоге десять туристов решили рискнуть и отправились в поход с 28 августа по 9 сентября к вулкану Ключевская сопка. При восхождении туристы почувствовали себя плохо из-за разреженного воздуха и решили спуститься вниз. Инструкторы не учли неровностей рельефа, поэтому вся группа сорвалась вниз. Из-за переохлаждения и полученных травм восемь человек и инструктор погибли.

«Невыгодно для туристов»: новосибирцы отреагировали на победу Эрдогана в Турции
Узнать подробнее
Читайте также:
Как застраховаться перед путешествием с выгодой до 42%
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Следственный комитет#Гибель#Туризм#Туристы
Подпишитесь
Какими фруктами травят новосибирцев на рынках, рассказал химик
Сегодня, 04:05
Элитные ЖК под Новосибирском второе лето выживают без воды
Вчера, 05:34
«Колхозно»: новосибирцы раскритиковали дизайн Дня города-2023
Сегодня, 03:06
Резкое похолодание и ливни надвигаются на Новосибирскую область — новый прогноз
Сегодня, 02:27
Прокурор Купинского района разбился в Новосибирской области — погибла годовалая дочка
Вчера, 06:27
В Новосибирске улицу Ленина сделали пешеходной ко Дню города
Сегодня, 01:40