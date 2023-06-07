Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Читатели из разных районов Новосибирска сообщают от мимолетном граде, который перешел в дождь. Град практически сразу растаял, и раскаленный воздух стал немного прохладнее.
При этом на центр города пока не упало ни капли дождя, небо ясное, люди ждут, когда уже спадет жара, но непогода пока только точечно захватывает Новосибирск. Завтра, в четверг новосибирцев, судя по прогнозу сервиса Яндекс.Погода, опять ждет жара до +34°С, но уже в пятницу в город придут дожди, станет более прохладно.
Начало следующей недели опять будет жарким, но уже без зноя, температура воздуха прогреется до +26°С. Затем, начиная со вторника Новосибирск ждет похолодание до +20°С и до конца недели сохранится погода +23+25°С.
Под Новосибирском жара кратковременно сменяется градом и ливнями, а затем, снова возвращается.