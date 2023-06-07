При этом на центр города пока не упало ни капли дождя, небо ясное, люди ждут, когда уже спадет жара, но непогода пока только точечно захватывает Новосибирск. Завтра, в четверг новосибирцев, судя по прогнозу сервиса Яндекс.Погода, опять ждет жара до +34°С, но уже в пятницу в город придут дожди, станет более прохладно.