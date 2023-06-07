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Published Сегодня, 13:02

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Град прошел в Заельцовском, Калининском и Октябрьском районах Новосибирска

7 июня 2023, 13:02
Фото: 1MI
Град и мимолетный ливень прошел в нескольких районах Новосибирска на фоне сильной жары
Читатели сообщили, что в Заельцовском районе в сторону Карьера Мочище прошел град, также кратковременный град прошел в Октябрьском и Калининском районах Новосибирска. Пятиминутный град и ливень на фоне жары лишь немного освежил воздух.

Читатели из разных районов Новосибирска сообщают от мимолетном граде, который перешел в дождь. Град практически сразу растаял, и раскаленный воздух стал немного прохладнее.

При этом на центр города пока не упало ни капли дождя, небо ясное, люди ждут, когда уже спадет жара, но непогода пока только точечно захватывает Новосибирск. Завтра, в четверг новосибирцев, судя по прогнозу сервиса Яндекс.Погода, опять ждет жара до +34°С, но уже в пятницу в город придут дожди, станет более прохладно.

Начало следующей недели опять будет жарким, но уже без зноя, температура воздуха прогреется до +26°С. Затем, начиная со вторника Новосибирск ждет похолодание до +20°С и до конца недели сохранится погода +23+25°С.

Град на фоне жары прошел в Новосибирске
Видео: 1MI
В Новосибирске выпал град в одном из районов 29 мая
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Под Новосибирском жара кратковременно сменяется градом и ливнями, а затем, снова возвращается.

#Ольга Храмушкина#Жара#Град#Ливень#Погода#Новосибирск#Новосибирская область#Погода на неделю#Видео
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