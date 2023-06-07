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Карта персональной ответственности дорожных подрядчиков будет доступна всем

7 июня 2023, 11:18
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание по вопросам обеспечения контроля качества и соблюдения сроков ремонтных работ на объектах, реконструируемых по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске.

В ходе объезда глава региона проконтролировал качество дорожных работ в левобережной части города — на Советском шоссе, по улицам Связистов, Волховской, Полтавской, Станиславского и Большой.

Губернатор подчеркнул, что очень глубоко вникает в городские проблемы, но совсем подменять собой городские власти не готов: «Депутаты горсовета тоже должны подключаться к решению задач на городском уровне. Иногда я вынужден погружаться в проблемы до самого низа, вынужден учить заместителя мэра и других людей, какие решения надо принимать.

Сегодня важно не просто выявлять гарантийные дефекты, а предупреждать их на каждом этапе производства работ. Чтобы, например, достойно завершить историю по улице и площади Станиславского. Подрядчик и сегодня пытается где-то сэкономить — в итоге и разная степень износа дорожных слоёв, и примыкания плохие, с трещинами между старым и новым слоем. Если берётесь перекладывать такие площади и добросовестно исправить ошибку, не надо экономить на мелочах. Когда стык один, по осевой линии вдоль пути асфальтоукладчика — это одно. Когда этих стыков по всей дороге 50 штук вдоль и поперёк — это совсем другое качество, куда ниже. Что касается организаций-проектировщиков путепроводов и мостов — давайте воспользуемся предложением и ресурсом компании «Российские железные дороги», готовой предоставить такие проектные организации».

Глава региона потребовал от подрядных организаций сделать всё для того, чтобы обеспечить пропускную способность на дорогах даже в период временных ремонтных ограничений, чтобы автомобилисты и общественный транспорт не стояли в пробках.

Также Андрей Травников предложил создать информационный ресурс, на котором каждый житель Новосибирска мог бы увидеть, когда и кто ремонтировал тот или иной дорожный объект. «Попрошу минцифры присоединиться и помочь минтрансу быстро сделать такую информационную электронную карту и представить её общественникам, депутатскому корпусу. Каждый должен иметь возможность увидеть, когда сделана улица, каков гарантийный срок, истёк он или нет, и если не истёк, но есть дефекты — как говорится, ФИО того, кто делал ремонт», — потребовал Губернатор.

На всех объектах по ул. Связистов, Волховской, Полтавской подрядная организация — «Новосибирскавтодор», производитель работ — «Русстройбизнес». Стоимость работ на всех участках суммарно — более 55 млн руб. Окончание работ по контракту — 21.08.2023, но подрядчик обещает все объекты сдать с опережением графика.

Гарантийный объект по ул. Станиславского включает участок от пл. Труда до пл. Станиславского, подрядная организация — «Новосибдорстрой». Окончание работ согласно муниципальному контракту — 29.10.2021, их стоимость составляет 127,5 млн руб.

Протяжённость участка на ул. Большой от ул. 1-я Шоссейная до ул. 2-я Станционная — 4,2 км, площадь ремонтного участка: 43 500 кв. м, стоимость работ — 135,5 млн руб. Подрядная организация — «Новосибирскавтодор», срок окончания работ — 21.08.2023.

#Новосибирская область
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