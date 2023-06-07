Карта персональной ответственности дорожных подрядчиков будет доступна всем

Сегодня важно не просто выявлять гарантийные дефекты, а предупреждать их на каждом этапе производства работ. Чтобы, например, достойно завершить историю по улице и площади Станиславского. Подрядчик и сегодня пытается где-то сэкономить — в итоге и разная степень износа дорожных слоёв, и примыкания плохие, с трещинами между старым и новым слоем. Если берётесь перекладывать такие площади и добросовестно исправить ошибку, не надо экономить на мелочах. Когда стык один, по осевой линии вдоль пути асфальтоукладчика — это одно. Когда этих стыков по всей дороге 50 штук вдоль и поперёк — это совсем другое качество, куда ниже. Что касается организаций-проектировщиков путепроводов и мостов — давайте воспользуемся предложением и ресурсом компании «Российские железные дороги», готовой предоставить такие проектные организации».