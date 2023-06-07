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Новосибирец сбил девушку на Громова и скрылся

7 июня 2023, 13:02
Фото: 1MI
Девушка переходила дорогу

В Новосибирске неизвестный водитель сбил девушку и исчез

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП. Водитель сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся.
«Неизвестный водитель на неопознанном автомобиле двигался по направлению от СНТ „Тулинка 2“ в сторону улицы Зорге. В районе дома №18 по улице Громова он совершил наезд на пешехода», — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Новосибирску.
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Инцидент произошел в 09.10 утра. Пострадавшая восемнадцатилетняя девушка с травмами была доставлена в больницу.

На данный момент водитель до сих пор не найден. В Госавтоинспекции просят оказать содействие в розыске.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Гибдд#Пешеходный переход#Розыск
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