Новосибирец сбил девушку на Громова и скрылся

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
«Неизвестный водитель на неопознанном автомобиле двигался по направлению от СНТ „Тулинка 2“ в сторону улицы Зорге. В районе дома №18 по улице Громова он совершил наезд на пешехода», — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Новосибирску.
Инцидент произошел в 09.10 утра. Пострадавшая восемнадцатилетняя девушка с травмами была доставлена в больницу.
На данный момент водитель до сих пор не найден. В Госавтоинспекции просят оказать содействие в розыске.